بيت لحم: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال وهجوم للمستوطنين

كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة وداهمت شركة لتأجير السيارات في الأخيرة، فيما اندلعت مواجهات عند مشارف الدهيشة أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت.

أصيب فلسطينيون بالرصاص والاختناق خلال مواجهات نشبت تصديا لاقتحام قوات الاحتلال لبيت لحم؛ مساء اليوم الخميس.

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وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقمه تعاملت مع 22 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة بيت لحم.

وفي التفاصيل، فإن شابا أصيب بالرصاص الحي بينما آخرون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب بلدة الدوحة غرب بيت لحم والمدخل الشرقي لمخيم الدهيشة جنوبا.

وتعاملت طواقم الهلال مع شاب، في العشرينيات من عمره، من مخيم الدهيشة بالرصاص الحي بالقدم وجرى نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، فيما أصيب عدد آخر بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة وداهمت شركة لتأجير السيارات في الأخيرة، فيما اندلعت مواجهات عند مشارف الدهيشة أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون رعاة أغنام في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وجاء في التفاصيل، أن مستوطنين من مستوطنة "تكواع" الجاثمة على أراضي المواطنين، هاجموا عددا من رعاة الأغنام في منطقة "فاتورة" شرق البلدة، وأجبروهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح وهددوهم بعدة العودة مرة أخرى، كما احتجزوا فلسطينيا لفترة من الوقت قبل أن يطلقوا سراحه.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم طفلين وهما عمر ناجح مسالمة ودانيال يوسف عصفور وكلاهما دون العاشرة من العمر، بالإضافة إلى عم أحدهما وهو محمد رزق مسالمة بعد اقتحامها لمنزل في بلدة سنجل شمالي رام الله.