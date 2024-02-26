الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة حكومة اشتية ويكلفها بتسيير الأعمال مؤقتا

اعلنت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم، الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قبل استقالة حكومة محمد اشتية، الذي كان قد أعلن في وقت سابق عن استقالته في ظل الحاجة إلى "تدابير سياسية وحكومية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع الجديد" في قطاع غزة.

قبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الإثنين، استقالة رئيس مجلس الوزراء، محمد اشتية، وأصدر مرسوما بتكليفه وحكومته بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، جاء ذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ("وفا").

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وكان اشتية قد أعلن استقالة حكومته على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة، في استجابة للمطالب الدولية بإصلاح النظام السياسي في السلطة الفلسطينية، وتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية من شأنها إدارة المشهد خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال اشتية إنه "وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وأبلغه بها الثلاثاء الماضي، واليوم قدمها خطية". وأضاف أن المرحلة المقبلة "تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين".

وأشار إلى أن قرار الاستقالة "يأتي في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس"؛ فيما اعتبر مراقبون أن استقالة اشتية قد تكون تمهيدا لمزيد من الترتيبات للمرحلة المقبلة.

وتتناول الاتصالات الدبلوماسية التي تشارك بها دول عدة وتتناول مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، مسألة "إصلاح السلطة الفلسطينية" التي يرأسها عباس منذ العام 2004.