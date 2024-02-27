حريق ضخم في مصنع للمواد البلاستيكيّة في الخليل والوضع "خارج عن السيطرة"

قالت بلدية الخليل في بيان صدر عنها، إن "السيطرة على الحريق الضخم في شركة ’رويال’ بضاحية الرامة يفوق قدرة وإمكانيات طواقم الإطفائية والإنقاذ".

اندلع حريق ضخم، مساء الثلاثاء، في مصنع "رويال" للمواد البلاستيكية بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، إن الحريق لم تشهد المحافظة له مثيلا، وإن عملية إخماده تفوق الإمكانيات المتوفرة في المحافظة، واصفا الوضع بالخارج عن السيطرة.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني، وقسم إطفائية الخليل، هرعت إلى المكان في محاولة للسيطرة على الحريق الذي وصل إلى مستودعات المواد البلاستيكية والكيماوية، في ظل المخاوف من انتقال النيران إلى المنازل القريبة.

ولاحقا، قالت بلدية الخليل في بيان صدر عنها، إن "السيطرة على الحريق الضخم في شركة ’رويال’ بضاحية الرامة، تفوق قدرة وإمكانيات طواقم الإطفائية والإنقاذ".

وشددت على أن "المواد الموجودة في المصنع سريعة الاشتعال، وطواقم إطفائية البلدية مع الدفاع المدني يتحاول إخماد الحريق".

ووصلت إلى موقع الحريق مركبات من كافة مراكز الإطفاء الخاصة والحكومية، وصهاريج المياه للمساعدة في عملية إخماد النيران.

ويعدّ هذا المصنع الذي يقع في منطقة بئر حرم الرامة ركنا أساسيا في الاقتصاد الفلسطيني، ويشغل قرابة ألف مواطن.

وأعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، توجه طواقم ومركبات من دفاع مدني الخليل وبيت لحم وطواقم إضافية من ضواحي القدس وأريحا وإسناد الوسط إلى موقع الحريق.