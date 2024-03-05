الاحتلال يهدم منزلا في نابلس ويقتلع 400 شتلة زيتون في بيت لحم

واقتحمت دوريات الاحتلال ترافقها جرافتان عسكريتان، منطقة التعاون العلوي ومقر الوقائي القديم، وشرعت بعملية هدم لأحد المنازل في المنطقة، يعود لعائلة فصيح المصري، والمؤلف من طابقين، عقب اخراج سكانه إلى العراء.

الاحتلال يهدم منزلا في نابلس اليوم (فيسبوك)

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي، واقتلعت 400 شتلة زيتون في أراضي قرية وادي فوكين غرب بيت لحم، فيما هدمت جرافات الاحتلال منزلا على جبل جرزيم جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وهدمت جرافات الاحتلال، منزلا على جبل جرزيم في منطقة التعاون العلوي في مدينة نابلس.

واقتحمت دوريات الاحتلال ترافقها جرافتان عسكريتان، منطقة التعاون العلوي ومقر الوقائي القديم، وشرعت بعملية هدم لأحد المنازل في المنطقة، يعود لعائلة فصيح المصري، والمؤلف من طابقين، عقب اخراج سكانه إلى العراء.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت عددا من المنازل بالهدم في ذات المنطقة بحجة البناء في مناطق مصفنة (ج).

يأتي ذلك، فيما أفاد رئيس مجلس قروي واد فوكين إبراهيم الحروب، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "أبو سياج" غرب القرية القريبة من مستعمرة "تسور هداسا"، الجاثمة على أراضي المواطنين، وجرفت أرضا تقدر مساحتها بـ 40 دونما، واقتلعت أشتال زيتون، تعود لورثة عثمان وعبد العزيز الحروب.

يشار إلى أن الاحتلال صعد هجمته الاستيطانية على قرية واد فوكين، التي تمثلت في الاستيلاء على أراضٍ، وتجريف أخرى، واقتلاع المئات من أشجار الكرمة والزيتون.

وفي مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال طريق السدر قرب مدرسة طاليتا قومي بالسواتر التربية، الذي يفضي الى الشارع الاستيطاني رقم 60 وحاجز الأنفاق، لتحكم من إغلاقها على المدينة والمحافظة بشكل كامل.

وفي السايق، أفاد تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن جيش الاحتلال نفذ 31 عملية هدم بالضفة الغربية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، استهدفت 51 منشأة فلسطينية.

وأوضحت أن من بين المنشآت المهدومة، 18 مسكنا مأهولا، و16 مسكنا غير مأهول، و15 منشأة زراعية وغيرها.

ولفتت إلى أن عمليات الهدم تركزت في محافظات القدس (وسط)، وبيت لحم والخليل (جنوب).