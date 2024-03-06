إصابات في مواجهات مع الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم، الأمر الذي تطور إلى مواجهات مع الشبان الذين حاولوا صد اقتحام قوات الاحتلال، التي استهدفت الشبان بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

من مواجهات سابقة مع الاحتلال في الدهيشة (Getty Images)

أصيب 4 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم، الأربعاء.

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وأعلنت جمعية "الهلال الأحمر"، إصابة شخصين بالرصاص الحي إحداهما في القدم، نقلا لاستكمال الهلاج في المستشفى، فينا أوضحت أن آخرين أصيبوا بالاختناق من جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، وعولجوا ميدانيا.

ولاحقا، أفادت طواقم "الهلال الأحمر" أن عدد الإصابات برصاص الاحتلال الحي في بيت لحم ارتفع إلى 4، وفي حين لم توضح حالة الإصابات، قالت إنه جرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ترافقها وحدات خاصة اقتحمت مخيم الدهيشة، وانتشرت في حارة الجعافرة على الشارع الرئيس القدس - الخليل.

وأضافت أن مواجهات اندلعت على إثرها، فيما داهم الاحتلال منزل المواطن كريم الأطرش وفتشه، لافتة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة الدوحة، غرب المدينة.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شن حرب مدمرة على قطاع غزة، بموازاة تصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ومنذ ذلك الحين، استشهد 423 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وأصابت نحو 4 آلاف و650، واعتقلت حوالي 7450 آخرين، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.