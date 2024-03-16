الضفة: اقتحامات واعتقالات في نابلس وقلقيلية

تمركزت قوات الاحتلال في عدة مناطق وسط نابلس، وسط مواجهات مع الأهالي، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شابين.

وبحسب "وفا" نقلاً عن شهود عيان، اقتحمت نحو 25 آلية عسكرية المدينة من الجهة الغربية (حاجز دير شرف)، ونشرت فرق راجلة وقناصة في البلدة ومحيطها، كما تمركزت في عدة مناطق وسط المدينة، وسط مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

كما وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عمارة في شارع فيصل، وفي وقت لاحق أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من الفنادق في المدينة، ولم تعرف هويتهما بعد.

قلقيلية

وفي مدينة قلقيلية غرب الضفة اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، المدينة بعدة آليات وتمركزت في وسطها وفي حي النقار وداهمت عدة منازل في الحي عُرف منها منزل المعتقل رائد الحوتري، ومنزل المعتقل أربكان طبسية، وعاثت فيهما خرابا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى تواجد قوات راجلة من جيش الاحتلال في منطقة الظهر بحي داوود، جنوب المدينة، في وقت نصبت فيه عدة كمائن في شارع الواد.

وأفادت بأن قوات الاحتلال نشرت القناصة في مواقع بالمدينة، وسط مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.