فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
18/03/2024 - 16:54

حكومة حماس تؤكّد اغتيال فايق المبحوح منسّق إدخال المساعدات إلى شمال غزة: تصميم على نهج التجويع

شدّد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، على أن "العميد المبحوح يمارس عملا مدنيا إنسانيا بحتا، وكان يتوجب حمايته وعدم التعرض له بموجب القانون الدولي"، وقال إن "الاغتيال يدلل على أن الاحتلال مصمم على نهج التجويع".

حكومة حماس تؤكّد اغتيال فايق المبحوح منسّق إدخال المساعدات إلى شمال غزة: تصميم على نهج التجويع

الشهيد المبحوح

أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، اغتيال الجيش الإسرائيليّ للعميد فايق المبحوح، الذي أوضح أنه كان "يشغل عملية التنسيق مع العشائر والأونروا، لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة".

وشدّد المكتب في بيان على أن "العميد المبحوح يمارس عملا مدنيا إنسانيا بحتا، وكان يتوجب حمايته وعدم التعرض له بموجب القانون الدولي".

وأشار إلى "ارتكاب الاحتلال لمثل هذه الجرائم وقتل المدنيين واستهداف القائمين على العمل الإنساني؛ يؤكد بأنه يسعى بكل قوة إلى نشر الفوضى والفلتان في قطاع غزة، ومنع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف الجوعى".

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وقال إن "الاغتيال يدلل على أن الاحتلال مصمم على نهج التجويع، وحرمان السكان من الحصول على المواد الغذائية رغم محدوديتها حتى الآن".

وشدد على أنه "يستنكر ويدين ارتكاب الاحتلال لجريمة اغتيال العميد المبحوح، المخالفة لنصوص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات حقوق الإنسان".

وحمّل الاحتلال والإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، "المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق أبناء شعبنا، وضد المدنيين والأطفال والنساء".

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وطالب المنظمات الأممية والدولية "وكل دول العالم الحر، بالتَّدخل الفوري والعاجل من أجل لجم الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية ووقف عدوانه واستهدافه للمدنيين وللأطفال والنساء، ووقف استهداف القائمين على تقديم المساعدات الإنسانية، ووقف استهداف وقصف مراكز توزيع المساعدات الإنسانية على أكثر من 2 لميون نازح في قطاع غزة".

وكان جيش الاحتلال، وجهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك)، قد أعلنا اغتيال فايق المبحوح خلال عمليته المتواصلة في مجمع الشفاء الطبي، وقد ادعيا أنه "قيادي في الأمن الداخلي لحركة حماس".

ونسبا إلى المبحوح "المسؤولية عن قسم عمليات الأمن الداخلي في حماس، كما كان مسؤولا عن أنظمة حماس في العمليات الروتينية والقتالية".

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