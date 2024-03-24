شهداء بحصار إسرائيلي لمستشفيين بخانيونس ومطالبة بإخلاء طواقمهما والمرضى

الهلال الأحمر: القوات الإسرائيلية تحاصر الطواقم الطبية فيهما تحت نيران كثيفة "وجميع فرقنا في خطر شديد في الوقت الحالي وفي حالة حصار تام". قوات مدرعة إسرائيلية أغلقت مستشفى الأمل ونفذت عمليات تجريف واسعة بمحيطه

جثامين شهداء أمام المستشفى الأوروبي في خانيونس، أمس (Getty Images)

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية طوقت مستشفيين آخرين في غزة اليوم، الأحد، هما مستشفيي الأمل وناصر في خانيونس، وتحاصر الطواقم الطبية فيهما تحت نيران كثيفة، بينما قالت إسرائيل إنها اعتقلت 480 فلسطينيا في الاشتباكات المستمرة عند مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن أحد موظفيه استشهد عندما توغلت الدبابات الإسرائيلية فجأة في المناطق المحيطة بمستشفيي الأمل وناصر وسط قصف عنيف وإطلاق نار.

وأضاف الهلال الأحمر في بيان أن قوات مدرعة إسرائيلية أغلقت مستشفى الأمل ونفذت عمليات تجريف واسعة النطاق في محيطه، موضحا أن "جميع فرقنا في خطر شديد في الوقت الحالي وفي حالة حصار تام".

وتابع الهلال أن القوات الإسرائيلية تطالب الآن بالإخلاء الكامل للطاقم الطبي والمرضى والنازحين من مقر مستشفى الأمل وتقوم بإطلاق قنابل دخان على المنطقة لإجبار من بداخله على الخروج.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تقصف "بنية تحتية" في خانيونس، زاعما أنها تُستخدم كنقاط تجمع لكثير من المسلحين. وتنفي حماس استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهداف مدنية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية اعتقلت عشرات المرضى والعاملين الطبيين في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة الذي يخضع لعملية عسكرية إسرائيلية منذ أسبوع.

ومستشفى الشفاء واحد من مرافق الرعاية الصحية القليلة التي تعمل ولو جزئيا في شمال غزة، ومثل غيره من المرافق كان يؤوي أيضا بعضا من نحو مليوني مدني، يمثلون أكثر من 80 بالمئة من سكان غزة، نزحوا بسبب الحرب.

وقال سكان خانيونس إن الدبابات الإسرائيلية تقدمت أيضا في حي بغرب المدينة قرب مستشفى ناصر تحت غطاء نيران كثيفة من الجو والبر.

وفي رفح، التي أصبحت الملاذ الأخير لنصف سكان غزة النازحين، قال مسؤولون بقطاع الصحة إن غارة جوية إسرائيلية على منزل أسفرت عن استشهاد سبعة مدنيين.

وقالت

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن 32,226 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، بينهم 84 خلال ساعات الأربع والعشرين الماضية، وأُصيب 74,518 آخرون في الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على المنطقة الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.