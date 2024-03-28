القدس المحتلة: 120 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى

أدى بعض المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة في طريق المجاهدين قرب باب الأسباط في البلدة القديمة.

جانب من المصليات في باحات الأقصى مساء اليوم

أدى عشرات الآلاف صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، وذلك رغم قيود وتضييقات الاحتلال عشية الجمعة الثالثة من شهر رمضان.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 120 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.

وانتشرت قوات الاحتلال عند باب الأسباط، ونصبت السواتر الحديدية تزامنا مع توافد المصلين للأقصى، واستدعت فرقة الخيالة في محيط منطقة باب العمود بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأدى بعض المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة في طريق المجاهدين قرب باب الأسباط في البلدة القديمة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة وفي محيط البلدة القديمة. وتشترط سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، استصدار تصاريح خاصة للعبور من حواجزها العسكرية المحيطة في المدينة المقدسة والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وتحول قيود الاحتلال دون وصول الآلاف من الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية إلى مدينة القدس لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل، كما تحاول إعاقة وصول الفلسطينيين من مناطق الـ48 ومن مدينة القدس المحتلة إلى المسجد، عبر نشر الحواجز العسكرية.