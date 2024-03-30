مصاب برصاص مستوطنين شمال القدس واقتحامات للاحتلال بالضفة والأغوار

في بلدة حوسان غرب بيت لحم، أصيب مواطنون بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال مساء اليوم.

أصيب شاب (23 عاما) برصاص مستوطنين خلال هجومهم على بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة؛ مساء اليوم السبت.

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وجاء في التفاصيل، أن ما لا يقل عن 30 مستوطنا اقتحموا بلدة مخماس من الجهة الشرقية خلال موعد الإفطار، وحطموا زجاج عدد من المركبات وأطلقوا الرصاص الحي على المواطنين.

كما اعتدى المستوطنون على الشبان الذين تصدوا لهم خلال اقتحام البلدة، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي و3 آخرين بجروح ورضوض.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقمه في رام الله تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الرجل، وجرى نقلها إلى المستشفى من بلدة مخماس.

وفي بلدة حوسان غرب بيت لحم، أصيب مواطنون بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال مساء اليوم.

وأفيد بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وأطلقت قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية في منطقة المطينة على إغلاقها، ومنعت حركة المواطنين فيها.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم شابا واقتحمت مصنعا للإسمنت وجمعية المشروع الإنشائي العربي في مدينة أريحا، وداهمت عددا من منازل المواطنين في العوجا شمالا، ضمن إجراءاتها العسكرية المشددة على محافظة أريحا والأغوار.

واقتحمت قوات الاحتلال مصنع "سند" للإسمنت شرق أريحا وفتشت تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة به، كما داهمت عددا من منازل المواطنين في العوجا شمال أريحا.

كما داهمت قوات الاحتلال المقر الرئيسي لجمعية المشروع الإنشائي العربي، وعاثت فسادا وتخريبا وتكسيرا في المبنى الإداري، واعتدت على مساكن الموظفين في الجمعية وفتشتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب فواز رمزي بلهان من مخيم عقبة جبر، خلال محاولته المرور عبر الحاجز الجنوبي لأريحا، وأطلقت النار بالهواء على مركبات المواطنين المتجهة إلى مداخل ومخارج أريحا ومنعتهم من الوقوف والمرور عبرها، فيما احتجزت عشرات الشبان عند المدخل الجنوبي لأريحا وأخضعتهم للتفتيش الميداني.