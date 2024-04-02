وسط مواجهات واشتباكات: اعتقالات وإصابات بالضفة والقدس

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

مواجهات في عدة مناطق بالضفة (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المحاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في القدس المحتلة، أفاد مركز معلومات وادي حلوة بإصابة شبان واعتقال آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت كل من: بهاء رشيد، ومجد عبد الغفور، وصالح مطير وحذيفة حماد وثائر وباسل زهران.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر إصابة عدة شبان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلنديا، حيث سمعت اشتباكات مسلحة داخل المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد المعتكفين من داخل المسجد الأقصى، وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت ساحات الاقصى وداهمت خيام المعتكفين فوق سطح المصلى المرواني، واعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عزون وكفر قدوم شرق قلقيلية، وبلدات في محافظات أريحا، والخليل، ونابلس.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عزون، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ملهم خروب بعد اقتحام منزله في بلدة حبلة، والشاب عماد شبيطة والاعتداء عليه ببلدة عزون.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق المدينة وداهم عددا من الأحياء فيها.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عاصف تيم من منزله ببلدة قبلان، وبراء بلال نصار بعد اقتحام منزله في قرية مادما.

وفي محافظة الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بعد اقتحام بلدة سعير شمال الخليل، فيما اعتقلت تلك القوات الشاب الجريح بشار المطور.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل جهاد اخليل من منزله في بيت أمر، كما اعتقلت القوات محمد ماهر المسالمة وشقيقه الفتى معتز بعد اقتحام منزلهما في حي الناموس غرب مدينة دورا.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان بمدينة أريحا، فيما اعتقلت القوات الشاب يوسف بالو خلال اقتحام حي كتف الواد بالمدينة.