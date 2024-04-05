إصابة شاب برصاص الاحتلال في أوصرين ومستوطنون يحرقون مساكن في العوجا

ذكر أحد المواطنين، أن مستوطنين هاجموا تجمع نبع عين العوجا، وخطوا شعارات عنصرية على مساكن مواطنين تعود لعرب الرشايدة والغوانمة وحرقوا 4 منها.

جانب من حرق المستوطنين لمساكن في العوجا

أصيب شاب بالرصاص الحي اليوم، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية أوصرين جنوب نابلس.

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وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة شاب (30 عاما) بالرصاص في القدم نقل على إثرها إلى المستشفى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم قرى شمال شرق مدينة جنين.

وأفيد بأنها اقتحمت قريتي جلبون وفقوعة والمقام فوق أراضيهما جدار الفصل العنصري ومستوطنة "ميراف"، وشنت حملة تمشيط واسعة وسيرت آلياتها بعد مداهمة أحياء القريتين.

إلى ذلك، أحرق مستوطنون مساكن لمواطنين في تجمع نبع العوجا شمال مدينة أريحا.

وذكر أحد المواطنين، أن مستوطنين هاجموا تجمع نبع عين العوجا، وخطوا شعارات عنصرية على مساكن مواطنين تعود لعرب الرشايدة والغوانمة وحرقوا 4 منها.

وأغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم مداخل مدينة أريحا من كلا الاتجاهين، ومنعت مرور المركبات.

وقالت مصادر أمنية في أريحا، إن قوات الاحتلال أغلقت 4 مداخل ومخارج رئيسة مؤدية للمدينة خلال موعد الإفطار، وفتشت مركبات المواطنين وأعاقت حركة المرور.