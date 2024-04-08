آخرهم الأسير وليد دقة: الاحتلال يحتجز جثامين 15 أسيرا شهيدا منذ 7 أكتوبر

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، احتجاز جثامين 17 أسيرا من شهداء الحركة الأسيرة، من بين 398 شهيدا، منهم 256 شهيداً في مقابر الأرقام و142 شهيدا منذ عودة سياسة الاحتجاز في العام 2015.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين 15 شهيدا منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، آخرهم الأسير وليد دقة من باقة الغربية، الذي استشهد، مساء الأحد، في مستشفى "أساف هروفيه"، جراء الإهمال الطبي، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين.

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وباستشهاد الأسير وليد دقة فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 يرتفع إلى 251 شهيدا، على ما أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، احتجاز جثامين 17 أسيرا من شهداء الحركة الأسيرة، من بين 398 شهيدا، منهم 256 شهيداً في مقابر الأرقام و142 شهيدا منذ عودة سياسة الاحتجاز في العام 2015.

وبحسب معطيات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، فإن الاحتلال يحتجز 142 جثمانا في الثلاجات، و256 جثمانا محتجزة في مقابر الأرقام، و75 مفقودا، منذ بداية سنوات الاحتلال.

ووفق للحملة الوطنية، فإن عدد الجثامين المحتجزة لدة سلطات الاحتلال بلغ قرابة 398 جثمانا في مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى، من بينهم 142 شهيدا منذ العام 2015، من بينهم جثامين 17 أسيرا، استشهدوا داخل سجون الاحتلال، اقدمهم الأسير الشهيد أنس دولة، إذ يحتجز الاحتلال جثمانه منذ عام 1980 ، واخرهم الأسير الشهيد وليد دقة، والذي استشهد في السابع من نيسان/أبريل 2024، بعد إصابته بمرض السرطان وذلك بفعل الإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة لـ 14 طفلا، و5 شهيدات.