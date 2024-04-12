50 معتقلا فلسطينيا من الضفة والقدس خلال أيام عيد الفطر

بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى نحو 8215.

اعتقل الاحتلال 50 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلتين خلال أيام عيد الفطر، ما يرفع الحصيلة إلى 8215 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ حسبما أوردت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني مساء الجمعة.

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وجاء في البيان، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في أيام العيد 50 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال بالإضافة إلى أسرى سابقين".

وبحسب البيان، فإن "عمليات الاعتقال تركزت في محافظات طولكرم وطوباس والخليل وبيت لحم والقدس".

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى نحو 8215.

وبالتزامن مع حرب متواصلة على غزة، زاد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، كما صعد الجيش الإسرائيلي عملياته، ما أدى إضافة إلى المعتقلين إلى استشهاد 463 فلسطينيا حتى الجمعة وإصابة نحو 4750؛ حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وشن مستوطنون هجوما على بلدة المغير شمال شرق رام الله تخلله إضرام النار بمركبات وممتلكات وإطلاق الرصاص الحي، ما أسفر عن استشهاد الشاب جهاد عفيف أبو عليا وإصابة شبان آخرين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مجمل المصابين الذين وصلوا إلى المشافي من بلدة المغير بلغ 25 مصابا بجروح متفاوتة بين طفيفة ومتوسطة وخطيرة.