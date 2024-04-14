مستوطنون يحرقون مركبات بالأغوار ويهاجمون منازل بالضفة

قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن المستوطنين أحرقوا مركبة لعائلة أحمد حسين أبو محسن، كما دمروا محطة الطاقة الكهربائية التي تغذي المواطنين بالكهرباء.

هاجم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، منازل الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، بينما تم إضرام النار بمركبات فلسطينية في أريحا والأغوار، كما أحرقت عصابة من المستوطنين عددا من المنازل وطردوا سكانها ولاحقوهم وسط تهديدات بالقتل.

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وأحرق مستوطنون مركبة لأحد الفلسطينيين، ودمروا خلايا طاقة كهربائية تغذي التجمع السكاني "عين غزال" في الفارسية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن المستوطنين أحرقوا مركبة لعائلة أحمد حسين أبو محسن، كما دمروا محطة الطاقة الكهربائية التي تغذي المواطنين بالكهرباء.

وشهدت مناطق مختلفة في الأغوار، اعتداءات للمستوطنين ضد الفلسطينيين، من حرق مساكن ومركبات وبسطات خضار، وتدمير والاعتداء على المركبات الفلسطينية المارة.

وهاجم مستوطنون مركبات للفلسطينيين في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين، وحطموا زجاجها في منطقة جسر حلوة قرب قرية دار صلاح شرق بيت لحم.

وهاجمت مجموعة من مستوطني "بيت عاين" في المجمع الاستيطاني "غوش عصيون"، مركبة إبراهيم عبد الحافظ الطوس من قرية الجبعة، وبعض التجمعات السكانية جنوب بيت لحم، لا سيما خربة بلوطة، وبيت اسكاريا.

وفي محافظة أريحا والأغوار، هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين قرب قرى العوجا، وفصايل، والنبي موسى، والمعرجات.

وقال شهود عيان، إن المستوطنين انتشروا في منطقة المثلث من بلدة العوجا، ومفرقا قرب فصايل، وأغلقوا طريق مفترق في واد القلط، وطريق النبي موسى، وأعاقوا مرور المركبات عبر طريق سطح البحر.

وأضافوا أن المستوطنين تجمهروا في منطقة المعرجات، تحديدا قرب مفرق الطيبة على الطريق الواصل بين مدينتي أريحا ورام الله، وهاجموا مركبات الفلسطينيين.