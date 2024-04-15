محكمة الاحتلال تمهل 3 أسر لإخلاء منازلها بالشيخ جراح لصالح المستوطنين

تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيليّ منذ سنوات، تهجير أهالي حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، بطرق شتّى، الذين يرفضون ذلك، متشبّثين بمنازلهم رغم كل محاولات الاحتلال لثنيهم عن ذلك.

قبلت محكمة الاحتلال اليوم، الإثنين، دعوى جمعية استيطانية وقررت إخلاء 3 أسر من عائلة دياب من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة لصالح المستوطنين.

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ونص قرار المحكمة على إخلاء الأسر لمنازلها حتى منتصف تموز/ يوليو القادم، علمًا أن المنازل المستهدفة يسكنها 20 فردا من الأسر الثلاث.

وقال عضو لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح وصاحب أحد المنازل المستهدفة، صالح دياب، إن "محكمة الصلح في القدس عقدت جلسة بخصوص القضية في نهاية أيار/ مايو 2023، وأبلغ قاضي المحكمة خلالها أن هناك قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد قرارات إخلاء 28 عائلة من منازلها في حي الشيخ جراح".

وأضاف أن "جمعية ’نحلات شمعون’ الاستيطانية مارست ضغوطا على قاضي محكمة الصلح ودفعته للنظر في القضية من جديد، وأمهل محامي العائلة ومحامي المستوطنين 4 شهور للرد على الادعاءات واليوم أصدر القرار بإخلاء الأسر الثلاث من منازلها في حي الشيخ جراح".

وأشار دياب إلى أن "العائلة تعيش في المنازل منذ 56 عاما وبدأت صراعها في المحاكم لإثبات حقها منذ العام 2009 بعد تسلمها البلاغات القضائية".

وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيليّ منذ سنوات، تهجير أهالي حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، بطرق شتّى، الذين يرفضون ذلك، متشبّثين بمنازلهم رغم كل محاولات الاحتلال لثنيهم عن ذلك.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتى الرابع عشر من نيسان/ أبريل الجاري، استشهد في محافظة القدس 59 مواطنا وأصيب 172 آخرين برصاص قوات الاحتلال، واعتقل 1325 وحكم منهم 155 بالسجن الفعلي.

وفي الفترة ذاتها، أصدرت سلطات الاحتلال 85 قرارا بالحبس المنزلي و68 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس، و قرارات أخرى بالمنع من السفر.

كما هدمت قوات الاحتلال 133 منزلا، فيما اقتحم 18301 مستوطن المسجد الأقصى المبارك.