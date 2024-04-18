طولكرم: قوات الاحتلال تحاصر مخيم نور شمس وسط اشتباكات وتخريب للبنية التحتية

جاء عن سرايا القدس - كتيبة طولكرم، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية ويستهدفون قوات الاحتلال التي تحاول محاصرة مخيم نور شمس بصليات كثيفة من الرصاص في عدة محاور.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، الخميس، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة في عدة محاور.

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وجاء في التفاصيل، أن قوات معززة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان إحداهما "D9" اقتحمت طولكرم من محورها الغربي، وتوجهت باتجاه مخيم نور شمس مرورا بميدان المحاكم (العليمي) وشارع جامعة القدس المفتوحة وشارع نابلس ودوار اكتابا وإسكان الموظفين.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا وحصارا مشددا على مخيم نور شمس، ونشرت آلياتها على كافة محاور المخيم المؤدية إليه، وأغلقت الشارع الرئيس المحاذي لمداخله وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

وفرضت قوات الاحتلال منع التجوال على المخيم، ومنعت المواطنين من العودة إلى منازلهم كما منعت المركبات من الدخول أو الخروج منه.

كما جرفت ‫قوات الاحتلال عدة مقاطع من شوارع المدينة أثناء توجهها إلى المخيم، وتحديدا دوار اليونس في الحي الشمالي، وشارع السكة، وميدان الشهيد سيف أبو لبدة وشارع نابلس المحاذي لمدخله الغربي، إضافة إلى تدمير ممتلكات المواطنين من منشآت وأسوار في المكان.

واندلعت مواجهات خلال محاصرة قوات الاحتلال للمخيم، ما أدى الى إصابة شاب بجروح وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالته بالمتوسطة.

وجاء عن سرايا القدس - كتيبة طولكرم، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية ويستهدفون قوات الاحتلال التي تحاول محاصرة مخيم نور شمس بصليات كثيفة من الرصاص في عدة محاور.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا واعتقلت فلسطينيا.

وأفيد بأن قوات من جيش الاحتلال برفقة تعزيزات عسكرية اقتحمت المخيم وداهمت منزل عائلة أبو داهوك، واعتقلت الشاب نايف أبو داهوك.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم فجرا واعتقلت شابين، واعتدت بالضرب على المواطن عدلي الريس ونجله هاشم، ما أسفر عن إصابتهما، ونقلا على إثرها إلى مستشفى أريحا لتلقي العلاج.