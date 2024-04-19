الاحتلال يسلم جثماني شهيدين من عقربا قتلا برصاص مستوطنين

بعد استشهادهما برصاص مستوطنين واحتجاز جثمانيهما، سلم الاحتلال مساء الجمعة جثماني الشهيدين عبد الرحمن بني فاضل ومحمد بني جامع لعائلتيهما.

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، جثماني شهيدين من بلدة عقربا جنوب نابلس، فيما أصيب عدد من المواطنين بينهم طفلان برصاص قوات الاحتلال بمواجهات في بلدتي قصرة وبيتا.

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وفي التفاصيل، فإن سلطات الاحتلال سلمت جثماني الشهيدين عبد الرحمن ماهر بني فاضل (30 عاما) ومحمد أشرف بني جامع (21 عاما)، اللذين استشهدا برصاص مستوطنين يوم الإثنين الماضي في خربة الطويل التابعة لأراضي بلدة عقربا.

وكان عدد من المستوطنين قد هاجموا فلسطينيين أثناء تواجدهم في أرضهم في الخربة، وأطلقوا الرصاص الحي صوبهم، ما أدى إلى استشهاد بني فاضل وجامع، حيث منع جيش الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إليهما وتركهما على الأرض ينزفان حتى ارتقيا شهيدين واحتجز جثمانيهما، قبل أن يقوم بتسليمهما مساء الجمعة.

إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق إثر اقتحام جيش الاحتلال لبلدة قصرة في جنوب نابلس.

وأفيد بأن قوات الاحتلال اقتحمت قصرة من الجهة الجنوبية، وسط إطلاق كثيف للرصاص والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، أصيب 3 مواطنين بينهم طفلان مساء الجمعة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وذكرت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات، أحدهم طفل (16 عاما) بالفخذ، وآخر (15 عاما) بالقدم وشاب (21 عاما) باليد، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيتا مساء الجمعة واندلعت على إثر ذلك مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى وقوع إصابات.