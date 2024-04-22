إصابات برصاص الاحتلال من جراء استهداف مركبة مدنيّة في الخليل

أصيب ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عند جسر حلحول، شمال مدينة الخليل؛ حيث استهدف عناصر الاحتلال مركبة مدنية تقل امرأتين وشاب.

أصيب ثلاثة فلسطينيين، مساء اليوم، الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، بحسب ما أفادت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني.

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وقالت جمعية "الهلال الأحمر"، في بيان مقتضب، إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع "3 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت أمر وحلحول قرب الخليل".

وفي بيان لاحق، أوضحت الجمعية أن الإصابات في حلحول كانت من جراء استهداف الاحتلال لمركبة مدنيّة الأمر الذي أسفر عن إصابة امرأتين، إحداهما (63 عاما) بإصابة في البطن، والثانية (30 عاما) برصاصة بالكوع.

وأفادت بأن المصاب الثالث هو شاب يبلغ من العمر 19 عاما، وأصيب بعيار ناري في يده. وذكرت الجمعية أنها نقلت المصابين إلى المستشفى (لم تحدده).

المركبة المستهدفة في الخليل

وتداول ناشطون على منصات التواصل صورا لمركبة تظهر عليها آثار الرصاص، قالوا إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليها عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وبالتوازي مع الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته بمناطق الضفة الغربية مخلفا 486 شهيدا و4 آلاف و900 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتتواصل الحرب المدمرة على غزة مخلفة أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.