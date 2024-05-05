مستوطنون يحتجزون مزارعين في الخضر جنوب بيت لحم

المستوطنون وبحماية قوات من الجيش الإسرائيليّ، يواصلون احتجاز الشاب رأفت محمد صلاح (33 عاما) في المكان، فيما هاجموا مزارعين في أراضيهم أثناء حراثتها في منطقة "عين القسيس" غرب بلدة الخضر.

احتجز مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مزارعين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وهاجم بأن مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين في أراضيهم أثناء حراثتها في منطقة "عين القسيس" غرب البلدة.

ومنع المستوطنون من مواصلة العمل قبل أن يتم احتجازهم، واجبارهم على مغادرة أرضهم وتهديدهم بعدم العودة مرة أخرى، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة أن المستوطنين، وبحماية قوات من الجيش الإسرائيليّ، يواصلون احتجاز الشاب رأفت محمد صلاح (33 عاما) في المكان.

وفي سياق ذي صلة، اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، بالضرب المبرح على الفتى آدم الرشق (16 عاما)، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقال ماجد الرشق والد الفتى، إن نجله تعرض لاعتداء من قبل مستوطنين أثناء ممارسته رياضة الركض قرب البلدة القديمة من القدس.

وأضاف أن الاعتداء على نجله "جرى أمام أفراد من شرطة الاحتلال، ولم يحركوا ساكنا، بل قاموا بمهاجمته واعتقاله والتحقيق معه، بعد اعتداء المستوطنين عليه، ليس لسبب إلا أن أحد المستوطنين صرخ وقال: ’مخرب عربي’".

وأشار إلى أن نجله "نجا من الموت بأعجوبه"، وجرى نقله إلى المستشفى وأصيب برضوض وجروح في مختلف أنحاء جسده.