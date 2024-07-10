الضفة: الاحتلال يشن حملة مداهمات لمحال تستهدف الأسمدة الزراعية

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من شارع نابلس المحاذي لمداخل ضاحية ذنابة، وداهمت محلا تجاريا لبيع مواد وأسمدة زراعية واستولت على كميات منها.

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، على أسمدة ومواد زراعية من محل تجاري في مدينة سلفيت.

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وفي التفاصيل، فإن الاحتلال داهم أحد المحال لبيع الأسمدة والمواد الزراعية وسط المدينة، واستولى على كميات منها واعتقل صاحب المحل إياد الهرش.

وأفيد بأن الاحتلال ألصق منشورات تحذر فيه المزارعين من استخدام الأسمدة بذريعة أنها "غير قانونية".

وجاء في المنشورات نفسها، أن جيش الاحتلال "يحذر جمهور المزارعين وتجار المعدات الزراعية من أن تجارة أو حيازة أو استخدام الأسمدة غير القانونية، محظورة وخطيرة".

منشور ألصقه الاحتلال على باب أحد المحال

وأضافت "أي مزارع أو أي تاجر سيتم العثور بحيازته أسمدة غير قانونية يعتقل ويعاقب. لقد تم تحذيركم".

وفي بلدة سردا شمال رام الله، استولت قوات الاحتلال على أسمدة زراعية بعد اقتحام مشتل.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الاحتلال عرقل حركة مرور المركبات على الشارع الرئيس المؤدي إلى بيرزيت.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من شارع نابلس المحاذي لمداخل ضاحية ذنابة، وداهمت محلا تجاريا لبيع مواد وأسمدة زراعية واستولت على كميات منها.

ونشر جيش الاحتلال قناصته فوق إحدى البنايات العالية، وسط سماع إطلاق نيران كثيف في المنطقة.

كما اقتحم الاحتلال بلدات الشعراوية شمال طولكرم من جهتها الغربية، وشملت عتيل وعلار وباقة الشرقية، واقتحمت عددا من المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الزراعية على مفرق مثلث عتيل – علاء، وتفتيشها واستولت على أسمدة زراعية.

وفي بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال محل بيطرة ومواد زراعة، وأقدمت على تحطيم أبوابه والعبث بمحتوياته والاستيلاء على مواد زراعية.