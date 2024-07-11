مستوطنون يحرقون جرافة ويهاجمون مركبات شمال غرب نابلس

كما تتعرض التجمعات البدوية في الأغوار لاعتداءات يومية من المستوطنين وقوات الاحتلال، في محاولة لإجبار المواطنين على تركها لصالح التوسع الاستيطاني.

أحرق مستوطنون مساء اليوم، الخميس، جرافة قرب قرية بزاريا شمال غرب نابلس.

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وفي التفاصيل، فإن مستوطنين أحرقوا جرافة عند مدخل بزاريا، وهاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة ما أدى إلى تضرر عدد منها، كما أغلقوا الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل كثيف ونصبت حواجز عسكرية في المنطقة، وأعاقت حركة المواطنين.

إلى ذلك، رعى مستوطنون أغنامهم في تجمع عرب المليحات في منطقة المعرجات شمال غرب أريحا.

وذكر المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، أن مستوطنين رعوا أغنامهم في أراضي تجمع عرب المليحات، وقاموا بتخريب ممتلكات المواطنين منها السياج المقام حول المسجد.

وتتعرض التجمعات البدوية في الأغوار لاعتداءات يومية من المستوطنين وقوات الاحتلال، في محاولة لإجبار المواطنين على تركها لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي السياق، أعلنت واشنطن في وقت سابق الخميس عن فرض عقوبات جديدة على مستوطنين متهمين بتأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان "اليوم، نفرض عقوبات على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية"، لافتة إلى أنها استهدفت خصوصا حركة "ليهافا" الإرهابية.

وأدرجت الخارجية الأميركية حركة "ليهافا" ضمن قائمتها السوداء، ووصفتها بأنها "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.