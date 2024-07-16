الصين تؤكد استعدادها لتيسير المصالحة بين فتح وحماس

الخارجية الصينية تمتنع عن تأكيد استضافتها لقاء في بكين بين حركتي فتح وحماس نهاية الشهر الجاري، المتحدث باسم الوزارة يشير إلى أن الصين ستنشر "معلومات في الوقت المناسب" حول هذه المسألة.

أكّدت الصين، اليوم الثلاثاء، استعدادها لتيسير "المصالحة بين الأطراف الفلسطينية"، بعد تقارير عن اجتماع مرتقب في بكين بين حركتَي حماس وفتح.

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وأكّد أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح، صبري صيدم، أمس الإثنين، أن لقاءات مع مسؤولين في الصين ستُعقد في العشرين والحادي والعشرين من تموز/ يوليو الجاري.

وأشار إلى إمكانية عقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس قبيل انعقاد الاجتماعات الرسمية في الصين.

ولم تدل حماس على الفور بأي تعليق.

ولدى سؤاله الثلاثاء، لم يؤكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، بشكل رسمي، انعقاد لقاء في بكين، لكنه أشار إلى أن الصين ستنشر "معلومات في الوقت المناسب".

وأضاف لين "تدعم الصين كل الأطراف الفلسطينية في هدف تحقيق المصالحة والوحدة عن طريق الحوار والتفاوض"، مشيرًا إلى أن بكين "مستعدة... لتوفير الفرص" لتحقيق هذا الهدف.

ولم تفلح العديد من المحاولات التي جرت في العديد من العواصم لتحقيق مصالحة بين حرتي فتح وحماس. لكن الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أحيت الدعوات للحوار.

واستضافت بكين لقاء بين فتح وحماس في نيسان/ أبريل الماضي، عندما تم الاتفاق على اجتماع آخر في حزيران/ يونيو قبل تأجيله.

وأعربت الخارجية الصينية حينها عن أملها في أن تتمكن من الدفع نحو "المصالحة بين الفلسطينيين".

وعززت بكين في السنوات الأخيرة علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع دول الشرق الأوسط وسهّلت العام الماضي التقارب التاريخي بين إيران والسعودية.

ويحتفظ كذلك العملاق الآسيوي الداعم للقضية الفلسطينية، بعلاقات جيدة مع إسرائيل.