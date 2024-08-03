الضفة: اعتقالات وإصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية، صباح اليوم السبت، سلسلة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال واعتقلت خلالها مجموعة من الشباب ومن ضمنهم اسير محرر كما وشهدت مواجهات وإصابة شاب غرب مدينة رام الله.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شابين من بلدتي الطور وسلوان في مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت "وفا" نقلاً عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نضال عصفور عقب مداهمة منزله في بلدة الطور، كما اعتقلت الناشط رمزي العباسي من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

رام الله

كما واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، شابًا من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب المعتقل هو أحمد الزيناتي، وتم اعتقاله بعد مداهمة منزله في المخيم وتفتيشه.

نابلس

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، أربعة مواطنين من محافظة نابلس.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية، واعتقلت كلاً من "عدنان مسروجه ونجله نايف عقب مداهمة منزلهما"، فيما اعتقلت الأسير المحرر، عبد الجبار الشخشير، عقب مداهمة منزله في طلعة الطور بالمدينة، كما وقامت باعتقال عاصم الشنار خلال مداهمة منزله في بلدة عصيرة الشمالية.

جنين

وفي محافظة جنين، اعتقل الاحتلال، فجر اليوم السبت، ستة فلسطينيين من بينهم فتى.

ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية و"نادي الأسير" في جنين، أن الشابين المعتقلين هما "إياد عبد الجبار الخباص، وهمام عبد الباسط الحاج"، وتم ذلك بعد مداهمة منزليهما في قرية جلقموس.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اعقتل أيضًا كلً من "حارث ميلاد مساد، وعلي إبراهيم الحسين، والفتى نبيل محمد صلاح، وسامي يحيى البزور من قرية رابا، بعد مداهمة منزال ذويهم والعبث بمحتوياتها".

كما اقتحمت قوات الاحتلال القرى الشرقية، وبلدة سيلة الظهر، والفندقومية جنوبًا.

إصابة في مواجهات مع الاحتلال

من جهة ثانية، أصيب شاب بجروح خطيرة، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عبوين شمال غرب رام الله.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال عبوين، وتمركزت وسط البلدة، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي ما أدى لإصابة شاب (25 عامًا) في بطنه، جرى نقله لمستشفى سلفيت.

كما وأفادت المصادر ذاتها بأن الاحتلال داهم منزلين في البلدة، وحولهما لثكنة عسكرية، وأخضع من فيهما للتحقيق.