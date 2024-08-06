شهيد برصاص الاحتلال في الأغوار بدعوى "محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار"

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، إنه "قضى على فلسطيني حاول تنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة الأغوار"، ما يرفع عدد الشهداء بنيران الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة إلى 13 خلال أقل من 24 ساعة.

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ولم تعرف هوية الشهيد الفلسطيني؛ وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب في سهل عاطوف شرق طمون، جنوب مدينة طوباس، ما أدى إلى إصابته بجروح لم تعرف طبيعتها بعد".

وادعى جيش الاحتلال أن قواته بادرت إلى نشاط عملياتي لاغتيال شخص فلسطيني، بزعم أنه خطط لتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "بكعوت" قرب طوباس في الأغوار الشمالية الفلسطينية.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن "قوة من وحدة 636 قامت بتصفية مسلح كان يحاول تنفيذ هجوم إطلاق نار بالقرب من مستوطنة بكعوت في منطقة الأغوار". وأضاف "لم يُصب أي من قواتنا بأذى".

وخلال الساعات الـ24 الماضية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على مدينتي جنين وطوباس في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم 5 في الحي الشرقي لمدينة جنين و4 في بلدة عقابا قضاء طوباس.

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