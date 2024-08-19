إصابة حرجة في دورا بالخليل: رصاصة الاحتلال اخترقت عين المصاب واستقرّت برأسه

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "إصابة مواطن برصاصة أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دورا"، موضحة أن الرصاصة قد "اخترقت العين اليمنى واستقرت بالرأس".

أُصيب شاب بجراح حرجة، إثر إصابته برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيليّ، خلال اقتحامها دورا بالخليل في الضفة الغربية، المحتلة، في وقت متأخر من مساء الإثنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "إصابة مواطن برصاصة أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دورا"، موضحة أن الرصاصة قد "اخترقت العين اليمنى واستقرت بالرأس".

وأكّدت البيان المقتضب للوزارة، أن، "وضعه الصحيّ حرج".

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، أُصيب شاب برصاصش الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الفوار بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصل، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل".

بدورهم، قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية "اقتحمت الشارع الرئيسي في المخيم، وأجرت حملات تفتيش في عدد من البيوت والمتاجر، وبالتزامن اندلعت مواجهات مع السكان الذين رشقوا القوة بالحجارة، فردت بالرصاص الحي".

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية والقدس، فيما صعّد مستوطنون اعتداءاتهم على الأهالي؛ ما خلّف 635 شهيدا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركيّ تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.