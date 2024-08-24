الضفة: إصابات في هجمات للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال

هاجم مستوطنون منطقة "خلة العبهر" شرق قرية روجيب شرق نابلس، وهب أهالي القرية للتصدي للهجوم ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم امرأتان مساء السبت، بجروح ورضوض في هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال على قرية سوسيا جنوب الخليل.

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وفي التفاصيل، فإن مجموعة من المستوطنين المدججين بالسلاح هاجمت القرية واعتدت على المواطنين بالضرب بالهراوات.

وأسفر الهجوم عن إصابة عدد من المواطنين برضوض وجروح بينهم امرأة (62 عاما) بحجر في الرأس، وأخرى (52 عاما) جراء الاعتداء عليها بالضرب على الرأس وكافة أنحاء جسدها.

وهاجم مستوطنون منطقة "خلة العبهر" شرق قرية روجيب شرق نابلس، وهب أهالي القرية للتصدي للهجوم ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

إلى ذلك، نصب مستوطنون خياما على أراضي الفلسطينيين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي المنية، زايد كوازبة، إن مستوطنين نصبوا 3 خيام على أراض في مناطق الطينة والحجار ووادي الأبيض شرق القرية، بهدف الاستيلاء عليها لأطماع استيطانية.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم على المزارعين في قرية المنية، عبر الاستيلاء على محصول القمح والشعير والعدس وعلى معدات زراعية ونصب بيوت متنقلة.