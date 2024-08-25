مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يهاجمون منازل فلسطينيين في بلدة بيت فوريك

أفاد الناشط في مقاومة الاستيطان ثائر حنني، بأن مستوطنين اقتحموا الجهة الغربية من البلدة وأقاموا بؤرة استعمارية من الخيام قرب حاووز المياه المغذي للبلدة وأحضروا أغنامهم، وأن الأهالي هبوا لطردهم من المكان.

هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، اليوم الأحد، منازل الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان ثائر حنني لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستوطنين اقتحموا الجهة الغربية من البلدة وأقاموا بؤرة استعمارية من الخيام قرب حاووز المياه المغذي للبلدة وأحضروا أغنامهم، وأن الأهالي هبوا لطردهم من المكان.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا منازل المواطنين القريبة، ما أدى لإصابة مواطن برضوض.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام، تجاه المواطنين ومنازلهم.

إصابة شاب من بتير باعتداء جنود الاحتلال في العوجا

وفي سياق منفصل، أصيب، اليوم الأحد، شاب بجروح ورضوض، إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب في منطقة نبع العوجا شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن جنود ملثمين من جيش الاحتلال داهموا منطقة شلال العوجا شمال أريحا، واختطفوا الشاب ليث عوينة واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض، قبل أن يتركوه قرب حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

وأضافت المصادر، أنه تم نقل الشاب وهو من سكان قرية بتير غرب بيت لحم إلى المستشفى التركي بمدينة طوباس.