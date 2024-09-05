تشخيص إصابة فلسطيني بسرطان الدم بعد أسبوع من تحرره من سجون الاحتلال

أوضحت الهيئة أن طقاطقة "ضحية جديدة للجرائم الطبية التي تنفذها منظومة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي صعدت منها بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم، الخميس، إصابة معتقل فلسطيني سابق بمرض سرطان الدم، بعد إطلاق سراحه بأسبوع من سجون الاحتلال التي قضى فيها 5 شهور.

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وقالت الهيئة في بيان، إن "الفحوص الطبية أكدت إصابة المعتقل السابق إسماعيل يوسف طقاطقة (40 عاما) بسرطان الدم، بعد قضائه 5 شهور في سجن إسرائيلي قبل الإفراج عنه منذ أسبوع".

وأضافت أن "طقاطقة وهو أب لأربعة أبناء، سبق أن تعرض للاعتقال، لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية، في شهر آذار/ مارس من العام الجاري".

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أنه "في المدة الأخيرة من اعتقاله في سجن ’عوفر’، طرأ تدهور على وضعه الصحي، ونقل إلى مستشفى إسرائيلي وجرى الإفراج عنه من المستشفى".

وأوضحت أن طقاطقة "ضحية جديدة للجرائم الطبية التي تنفذها منظومة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي صعدت منها بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إدارة مصلحة سجون الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن الوضع الصحي الخطير الذي يواجهه الأسير السابق طقاطقة، وعن مصير آلاف الأسرى الذين يواجهون إجراءات ممنهجة تهدف إلى قتل الأسرى".

وفي بيان سابق للهيئة، أوضحت أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما يزيد على 10 آلاف و400 مواطن من الضفة بما فيها القدس المحتلة، مع الإشارة إلى أن هذا العدد لا يشمل معتقلي القطاع.

ومنذ اندلاع الحرب تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في "سدي تيمان" سيئ الصيت جنوبي إسرائيل.