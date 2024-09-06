برصاصة في رأسها: استشهاد متضامنة أجنبية بنيران الجيش الإسرائيلي جنوب نابلس

ذكر طبيب أن المتضامنة وصلت إلى المستشفى بعد إصابتها بالرصاص الحي في الرأس، مع "خروج لأنسجة الدماغ"، وأشار إلى أن عمليات الإنعاش التي أُجريت للقلب والرئتين لدقائق، لم تُفلح بالإبقاء على حياتها.

استشهدت متضامنة أجنبية، اليوم الجمعة، بعد وقت وجيز من إصابتها بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحيّ في الرأس، في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة متضامنة أجنبية برصاص الاحتلال الحي في الرأس، لتُصاب إثر ذلك بجراح حرجة، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بيتا الأسبوعية المناهضة للاستيطان، غير أنه تمّ إقرار وفاتها، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياتها.

وأعلن مدير مستشفى "رفيديا الجراحي" في نابلس، فؤاد نافعة، استشهاد المتضامنة الأميركية من أصول تركية أيسينور إزجي إيجي Aysenur Ezgi Eygi (26 عاما).

وذكر أنها وصلت إلى المستشفى بعد إصابتها بالرصاص الحي في الرأس، مع "خروج لأنسجة الدماغ".

وأشار إلى أن الطواقم الطبية قدمت لها إنعاش للقلب والرئتين لدقائق، إلا أنها استشهدت متأثرة بإصابتها الحرجة.

كما أصيب شاب (18 عاما) بشظايا الرصاص الحيّ في الفخذ.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت مسيرة بيتا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة المتضامنة.

بالقرب من الموقع الذي تعرّضت فيه المتضامنة الأميركية - التركية لإصابتها بالرأس، ما أسفر عن استشهادها، جنوب #نابلس. #مقتل_متضامنة_أجنبية



للتفاصيل: https://t.co/GLZyc7qSaI pic.twitter.com/loCePHexj7 — موقع عرب 48 (@arab48website) September 6, 2024

وأشارت المصادر إلى أن المتضامنة تحمل الجنسية الأميركية، وهي من أصول تركية، وتتطوع ضمن حملة "فزعة" لدعم وحماية المزارعين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين.

وتعيد جريمة قتل الاحتلال للمتضامنة إيجي إلى الأذهان، جريمة قتل الناشطة الأميركية راشيل كوري التي قتلتها آليات الاحتلال العسكرية في رفح، جنوبي قطاع غزة في 16 آذار/ مارس عام 2003، بينما كانت تتضامن في محاولة لمنع هدم منازل هناك.