خبيرتان أمميتان: صحافيون فلسطينيّون تعرّضوا لـ"هجمات ومضايقات" إسرائيليّة في الضفة الغربيّة

كتبت الخبيرتان: "نندد بحزم بالهجمات والمضايقات التي تطال صحافيين في الضفة الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية، والتي ليست إلا محاولات وقحة من الجيش الإسرائيلي، لمنع إجراء التحقيقات الصحافية المستقل،ة حول جرائم حرب محتملة".

خلصت خبيرتان في الأمم المتحدة إلى أن صحافيين في الضفة الغربية المحتلة، قد تعرضوا "لهجمات ومضايقات" من جانب قوّات الاحتلال الإسرائيليّ، ونددتا بأعمال العنف هذه التي شملت في الفترة الأخيرة إطلاق الرصاص الحيّ على مراسلين صحافيين وآلياتهم.

وكتبت الخبيرتان المفوضتان من مجلس حقوق الإنسان، لكنهما لا تتحدثان باسم الأمم المتحدة، في بيان" "نندد بحزم بالهجمات والمضايقات التي تطال صحافيين في الضفة الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية، والتي ليست إلا محاولات وقحة من الجيش الإسرائيلي، لمنع إجراء التحقيقات الصحافية المستقلة، حول جرائم حرب محتملة".

وأوردت المقررة الخاصة حول حرية الرأي والتعبير، إيرين خان، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، وفرانشيسكا ألبانيزي، ثلاثة حوادث على الأقل سجلت في أيلول/ سبتمبر في جنين وطولكرم، "حيث أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية الرصاص الحي على صحافيين، أو آلياتهم عندما كانوا يغطون عمليات عسكرية و(سقوط) ضحايا مدنيين".

وأصيب ما لا يقل عن أربعة صحافيين مع أن الكثير منهم كانوا يضعون سترات كتب عليها بوضوح كلمة "صحافة" على ما جاء في البيان.

وفي نهاية آب/ أغسطس باشرت إسرائيل عملية واسعة النطاق في طوباس ومدينتي جنين وطولكرم المجاورتين ومخيم اللاجئين في كل منهما، حيث يواجه مسلّحون قوات الاحتلال الإسرائيلي.