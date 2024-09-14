الضفة: إصابات في هجوم للمستوطنين وبرصاص قوات الاحتلال

حاصر المستوطنون بحماية قوات الاحتلال عددا من المنازل وسط ترهيب ساكنيها خصوصا الأطفال والنساء.

هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال مساء السبت، منازل الفلسطينيين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

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وفي التفاصيل، فإن مجموعة من المستوطنين قامت برعي أغنامها في أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات بحماية قوات الاحتلال، وتصدى لهم الأهالي لإخراجهم من الأرض.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وحاصر المستوطنون بحماية قوات الاحتلال عددا من المنازل وسط ترهيب ساكنيها خصوصا الأطفال والنساء.

إلى ذلك، اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية قرية الفندق شرقي قلقيلية وانتشرت على طول الشارع الرئيس، ونصبت حاجزا عسكريا وأعاقت تنقل المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في المكان.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل قرية كفر لاقف شرقي قلقيلية، واحتجزت مركبات المواطنين ودققت في بطاقات راكبيها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق السبت بلدة جويس شرقي قلقيلية، وداهمت عدة منازل وفتشتها دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وقرب حاجز ترقوميا العسكري غربي الخليل، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الحي.

وأفيد بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شابين وهما عاملان من ترقوميا عند حاجز البلدة العسكرية، وجرى نقلهما عبر مركبات إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى، ووصفت حالة أحدهما بالخطيرة.