إصابة فتى برصاص الاحتلال غربي سلفيت وهجوم للمستوطنين بالخليل

أفيد بأن مستوطنين من مستوطنتي "بيت رومانو" و"بيت هداسا" اعتدوا بحماية جنود الاحتلال على المواطنين العزل ورشقوهم بالحجارة، ما تسبب بتحطيم ممتلكات للمواطنين وإلحاق أضرار بأبواب المحلات التجارية.

أصيب فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت؛ مساء السبت.

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وفي التفاصيل، فإن الفتى أحمد فادي ريان (15 عاما) أصيب برصاص قوات الاحتلال في منطقة الفخذ أثناء اقتحامها للبلدة.

يذكر أن بلدة قراوة بني حسان تشهد اقتحامات مستمرة من قبل جنود الاحتلال وإقامة الحواجز العسكرية على مدخلها.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون السبت فلسطينيين ورشقوهم بالحجارة في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وأفيد بأن مستوطنين من مستوطنتي "بيت رومانو" و"بيت هداسا" اعتدوا بحماية جنود الاحتلال على المواطنين العزل ورشقوهم بالحجارة، ما تسبب بتحطيم ممتلكات للمواطنين وإلحاق أضرار بأبواب المحلات التجارية.

يشار إلى أن المستوطنين استولوا على مدرسة أسامة بن المنقذ في البلدة القديمة بالخليل، وهي مدرسة فلسطينية أسست عام 1981، وحولوها إلى مدرسة يهودية أطلقوا عليها اسم "بيت رومانو" ويلتحق فيها ما يقارب من 250 مستوطنا.

واعتدت قوات الاحتلال على فلسطيني من مخيم الفارعة جنوبي طوباس واعتقلته.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتدت على الشاب عوض محمد قاقوني (27 عاما) خلال تواجده في منطقة العوجا قرب أريحا واعتقلته.