بعد رفضها الأربعاء: "حكومة غزة" تستلم 88 جثمانا لشهداء من إسرائيل

مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة: رفضنا استلامها الأربعاء لأن الاحتلال أدخل الجثامين دون إشراف أي جهة دولية أو عربية أو محلية، ودون اتباع البروتوكولات الدولية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس، إن لجنة مختصة بدأت استلام جثامين 88 شهيدًا، أدخلها الاحتلال الإسرائيلي في حاوية حديدية إلى قطاع غزة، أمس الأربعاء، ورفضت "الحكومة بغزة" استلامها.

وقال مدير عام المكتب إسماعيل الثوابتة: "إن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة شكلت لجنة مختصة لاستلام الجثامين التي رفضنا أمس (الأربعاء) استلامها نظرًا لإدخالها دون اتباع البروتوكولات الدولية المعمول بها في مثل هذه الحالات".

وأكد الثوابتة، أن "الاحتلال أدخل الحاوية إلى غزة، دون إشراف أي جهة دولية أو عربية أو محلية، ودون الكشف عن هوية الشهداء أو تفاصيلهم المتعلقة بالعمر والجنس والمناطق التي اختطفت منها جثامينهم"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول"، نقلا عنه.

وأوضح أن هذه الخطوة "دفعت الحكومة الفلسطينية بغزة إلى إيقاف إجراءات استلام الحاوية لحين استكمال كافة المعلومات الضرورية".

وبيّن الثوابتة أن الحكومة حاولت إشراك اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتنسيق مع الاحتلال بشأن إعادة الحاوية، إلا أن اللجنة اعتذرت لعدم توافق العملية مع البروتوكولات الدولية المعمول بها في هذا السياق.

وأضاف: "في ظل هذه الظروف، قررت الحكومة تشكيل لجنة من الأطراف ذات العلاقة للتعامل مع الجثامين بما يليق بكرامة الشهداء، وتم استلام الحاوية اليوم (الخميس) تمهيدًا لدفن الجثامين بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية".

وأوضح الثوابتة أن الطواقم الحكومية شرعت في تجهيز قبور جماعية لدفن الشهداء في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأمس الأربعاء، أشار الثوابتة إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها الجانب الإسرائيلي مثل هذه التصرفات اللاإنسانية بحق الشهداء".

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن إسرائيل اختطفت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، "أكثر من ألفي جثمان لشهداء موتى من عشرات المقابر في محافظات القطاع؛ والتي قام بتجريفها وتدميرها". دون توضيح إن كانت حديثة أم قديمة.

وحمّلت "حكومة غزة" الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف غير الإنساني وغير الأخلاقي.

وأكدت أن هذا النهج الذي يتبعه الجانب الإسرائيلي في التعامل مع جثامين الشهداء، يعكس استمرارية السياسات القمعية واللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة ومحاكمة الاحتلال الاسرائيلي عن جرائمه وانتهاكاته المتكررة بحق الفلسطينيين.

وبدعم أميركيّ، تشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، الماضي حربا على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.