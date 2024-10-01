بالبلدة القديمة بنابلس ومخيم بلاطة: شهيدان ومصابون... إصابات بين جنود الاحتلال إحداها خطيرة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب ضياء هاني عبد الرحمن دويكات (25 عاما)، عقب إصابته بجروح خطيرة بالفخذ والبطن؛ وأفادت وزارة الصحة، بأنها تبلغت باستشهاد الشاب عبد الحكيم مأمون عبد الحميد شاهين (33 عاما) برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس.

استشهد شاب وأصيب 4 آخرون بينهم 3 مسعفين، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس، كما استشهد شاب، متأثرا بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وأُصيب جندي بجيش الاحتلال الإسرائيليّ بجراح خطيرة، فيما أُصيب ثلاثة آخرون بجراح متوسطة في اشتباكات مسلّحة في نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب ضياء هاني عبد الرحمن دويكات (25 عاما)، عقب إصابته بجروح خطيرة بالفخذ والبطن، وإصابة آخر بجروح حرجة خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وأفاد الناطق باسم الهلال الاحمر أحمد جبريل، بأنه تلقى بلاغا بوجود إصابات داخل منزل في حارة الحشاشين، وأن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول للموقع.

وأشار إلى أن 3 مسعفين من طواقم الهلال الأحمر أصيبوا بالرصاص الحي جراء استهدافهم من قبل جنود الاحتلال بشكل متعمد رغم التنسيق المسبق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال محاولتهم إخلاء عدد من الإصابات في مخيم بلاطة.

ولفت جبريل إلى قوات الاحتلال احتجزت مركبات الإسعاف خلال محاولتها الدخول للمخيم، لإخلاء الطواقم المصابة.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة، قد اقتحمت المخيم، وسط وصول المزيد من التعزيزات من جهة حاجز بيت فوريك، وانتشار في عدد من حارات المخيم.

وأفادت وزارة الصحة في بيان آخر، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب عبد الحكيم مأمون عبد الحميد شاهين (33 عاما) برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس، واحتجاز جثمانه.

واقتحمت قوات الاحتلال حارات عدة داخل البلدة القديمة في المدينة، إذ سمع أصوات إطلاق الرصاص الحي، والقنابل، مما أدى إلى شاب بالرصاص الحي، ومن ثم اعتقاله.

ووصف مدير الإسعاف والطوارئ أحمد جبريل إصابته بالخطيرة جدا، حيث منع الاحتلال تقديم العلاج له قبل اعتقاله.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة اسعاف وطواقم الهلال الأحمر خلال محاولتهم تقديم العلاج للمصاب عند منطقة باب الساحة داخل البلدة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت شخصا؛ كما اقتحم جيش الاحتلال أحياء رفيديا والمخفية، ومخيم العين غرب المدينة، واقتحم أحد المنازل بالمخيم وقام بتفتيشها واعتقلت شابا آخر.

وباستشهاد الشاب شاهين، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية والقدس منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 720 شهيدا، بينهم 160 طفلا.