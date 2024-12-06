3 مصابين برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "طواقمنا تتعامل مع 3 إصابات بالرصاص الحي بالقدم خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس".

أصيب 3 أشخاص برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس، شماليّ الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "طواقمنا تتعامل مع 3 إصابات بالرصاص الحي بالقدم خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس".

وذكرت الجمعية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة بيت فوريك، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وأفادوا بأن جيش الاحتلال قد استخدم الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اقتحمت قوات الجيش بلدتي كفر قدوم وعزون شرقي قلقيلية، وبلدتي سلواد وبرقا شرقي رام الله.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 807 فلسطينيين، وإصابة نحو 6 آلاف و450، وفق معطيات رسمية فلسطينية.