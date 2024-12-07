الضفة.. حملة اعتقالات وتواصل اعتداءات المستوطنين

"مستوطنين يعتدون بالضرب على الأهالي ومحتويات المنازل ويسرقون مجددًا العشرات من رؤوس الأغنام التي تم استرجاعها سابقًا".

واصل المستوطنون، اليوم السبت، اعتداءاتهم على الأهالي وممتلكاتهم شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

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وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، بأن "مستوطنين اعتدوا بالضرب على المواطن زياد شخيدم وأطفاله، وكسروا الخلايا الشمسية، ومحتويات المنزل، وسرقوا العشرات من رؤوس الأغنام التي تم استرجاعها سابقًا من قبل المواطنين".

وأوضح أن مستوطني البؤرة الاستيطانية القريبة من شرق منطقة البويب، "اعتدوا عدة مرات على ممتلكات المواطنين، بهدف تهجيرهم عن أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني وسرقة الأرض".

حملة اعتقالات

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، أمس واليوم، 12فلسطينيًا على الأقل من أنحاء متفرقة بالضفة، بينهم أسرى سابقون.

وبحسب نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، السبت، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات طولكرم، نابلس، ورام الله، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل الأهالي.

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألف و900 مواطن من الضّفة بما فيها القدس المحتلة.

كما ولفت البيان إلى أن الاحتلال "يواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدًا من الشمال، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، مع العلم أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف".

"التقرير الأسبوعي"

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي يوثقها "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض" من 30/11/2024 –6/12/2024، فقد جاءت على الشكل التالي:

القدس: أجبرت سلطات الاحتلال المواطنة هالة العبيدي على هدم منزلها في بلدة بيت حنينا وأجبرت مواطنًا آخر في البلدة على إزالة منزله المتنقل، وفي مخيم شعفاط هدمت قوات الاحتلال محلاً تجاريًا يعود للمواطن سليمان فلاح أبو خضير. كما اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال بلدة العيسوية، ووزعت أوامر هدم للمنازل ومراجعة قسم التفتيش في البلدية. وفي قرية النبي صموئيل هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن عامر عيد بركات رغم أن قرار الهدم كان يتعلق فقط بهدم جزء من السور كما قامت بتجريف أراضٍ زراعية، في القرية.

الخليل: أطلق مستوطنون من مستوطنة "نجهوت" ومن البؤرة الاستيطانية التي تمت إقامتها حديثًا على أراضي المواطنين في منطقة خلة طه في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل بالرصاص الحي صوب منازل الأهالي. وهاجم آخرون مسلحون عددًا من المزارعين ومنعوهم من حراثة أراضيهم وزراعتها وأجبروهم على مغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح. كما اقتحم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال شوارع وأحياء البلدة القديمة من مدينة الخليل وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضت على الأهالي، شملت إغلاق عدد من الطرق والمداخل المؤدية إلى المنطقة، وتقييد حركة المواطنين ومنع تنقلهم. وفي خربة الطوبة في مسافر يطا طاردت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "حافات ماعون" رعاة الأغنام ومنعوهم من الوصول إلى المراعي. كما منعت قوات الاحتلال ترافقها مجموعة من المستوطنين الأهالي من حراثة أراضيهم وزراعتها بالمحاصيل الشتوية، بالقرب من سوسيا في مسافر يطا.

وفي قرية التبان بمسافر يطا، أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في بركس تعود ملكيته للمواطن ناصر محمود اعبيد، كما سلّمت المواطن رائد العمور إخطارين بهدم مسكنين من الطوب والصفيح يملكهما في خربة الفخيت.

إلى ذلك جرف مستوطنون عدة دونمات من أراضي الأهالي بمنطقة أم السمسم في بلدة الظاهرية جنوبًا، فيما سلّمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم مدرسة خلة عميرة، في منطقة أم الصفا علمًا أن هذه المدرسة مكونة من ست وحدات صفية متنقلة، كان الاحتلال قد هدمها قبل بضعة شهور.

بيت لحم: اقتلعت قوات الاحتلال نحو 150 شجرة زيتون في منطقة البقعة غرب قرية المنيا على جانب الشارع الرئيسي، الذي يربط بيت لحم بريفها الشرقي. كما هدمت منزل المواطن أحمد جميل عوض المأهول بالسكان، ويقع في منطقة "قرنة الدعمس" جنوبًا في بلدة نحالين بحجة عدم الترخيص ومنشأة زراعية للمواطن محمد محمود صافي وهي عبارة عن مشتل، وغرفة زراعية وحمام ومطبخ، إضافة إلى غرفة زراعية أخرى للمواطن إبراهيم عوض، بحجة عدم الترخيص.

وفي منطقة وادي ابو كير قطعت قوات الاحتلالحوالي 60 شجرة زيتون وعنب، ودمرت شبكة مياه لري المزروعات وأسلاكًا شائكة للمواطنين غانم شكارنة، وعبد الباسط فنون في بلدة نحالين.

رام الله: هاجم مستوطنون بلدة أم صفا واعتدوا بالضرب على عاملين واحتجزوهما أثناء قيام المجلس القروي بمد خط مياه عند المدخل الغربي للقرية، كما تم تكسير مركبة لأحد المواطنين كان يتواجد معهما، وثم تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج كما قام المستوطنين بوضع خيمة استيطانية في منطقة بطن الحلاوة على بعد عشرات الأمتار من المعسكر الاحتلالي كبؤرة استطانية جديدة في أراضي بلدة سنجل.

نابلس: هاجم مستوطنون منازل المواطنين على أطراف بلدة مادما فيما خط جنود الاحتلال شعارات على أحد أسوار الموقع الأثري في شارع الأعمدة في بلدة سبسطية. وفي قرية سالم هاجم مستوطنون من مستوطنة "ألون موريه" المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون، في منطقة خلة الموسى شمال القرية، واعتدوا عليهم بالضرب، وأقدموا على إتلاف محصول ثمار الزيتون والأكياس وسرقة آلة قطف الزيتون، كما أقدم مستوطنون من مستوطنة "جلعاد" بالاعتداء على بيت زراعي (كونينر) في قرية تل واشعلوا فية النار ما أدى إلى احتراقه بكل محتوياته.

وفي خربة الطويل / عقربا تم توزيع اخطارات بهدم منشآت سكنية وزراعية كما تم تسليم المواطن علي ابراهيم طبل من الساويه اخطار بهدم منزله. وفي بلدة حواره هدمت جرافات الاحتلال منشأتين تجاريتين لبيع قطع المركبات المستعملة، فيما أحرق مستوطنون منزلاً قيد الإنشاء، ومركبتين، تعودان للمواطن، تيسير أحمد سليمان عودة، في في البلدة. وفي بلدة بيت فوريك أحرق مستوطنون منزلاً قيد الإنشاء، يعود للمواطن، عمر ربحي عادل شحادة، وبقالة تعود للمواطن، محمد نايف حنني، ومركبة للشحن لـ محمد ربحي شحادة ومركبة من نوع فورد للمواطنة سجى محمد شحادة.

سلفيت: طردت قوات الاحتلال المزارعين والنشطاء في منطقة المدوره شمال غرب بلدة بروقين اثناء قطف الزيتون قرب مستوطنة "بروخين".

كما أقدم مستوطنون على إشعال النار في غرفه زراعية على الجبل الجنوبي لقرية حارس، تعود للمواطن، صادق محمد يونس، فيما هاجم آخرون مركبات الأهالي على مفترقات بلدات وقرى دير بلوط وحارس وياسوف وأغلقوا كذلك طريقًا زراعيًا بالحجارة في منطقة الحرايق الزراعية المؤدية إلى الأراضي الزراعية، وهدموا سلاسل حجرية في قرية ياسوف.

قلقيلية: جرفت قوات الاحتلال أرضًا زراعية تقع في المنطقة الشرقية من قرية جيوس قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، طالت نحو 60 دونمًا زراعيًا واقتلعت ما يقارب 300 شجرة زيتون، تعود لعائلة المواطن غسان عبد الله أبو خضر.

طولكرم: أخطرت قوات الاحتلال عائلة المعتقل محمد طلال أبو ياسين، بهدم منزلها في بلدة بلعا شرق طولكرم ومنحت العائلة 72 ساعة للاعتراض. وأفادت عائلة الشهيد تامر فقها من ضاحية شويكة شمال طولكرم بابلاغ جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزلها من خلال وضع اخطار على جدران المنزل الذي تم اخلاؤه في وقت سابق.

الأغوار: داهمت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "مفؤوت يريحو" ، مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات شمال غرب أريحا، وحاولت اقتحام البوابة الرئيسية للمدرسة قبل تصدي المواطنين لهم في المنطقة.

وفي خربة مكحول تمت سرقة فرس تعود للمواطن يوسف بشارات من قبل مجموعة من المستوطنين، فيما أتلف آخرون محاصيل زراعية في خلة خضر بالأغوار الشمالية وهي محصول الذرة المروي في خلة خضر بالفارسية، المزروعة على مساحة عشرات الدونمات.

وفي عين الحلوة في الأغوار الشمالية أقدم مستوطنون على وضع سياج شائك وعلامات هرمية قرب مساكن المواطنين ضمن سياسة الاستيلاء على مزيد من الأراضي في المنطقة حيث بات شبح التهجير الفعلي يهدد 12 عائلة في المنطقة.