قوات الاحتلال تقتحم يعبد ودير دبوان والنبي صالح.. اشتباكات وإصابات بالاختناق

في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة بعدة آليات عسكرية وسط إطلاق الرصاص الحي، ونشرت قناصتها في مواقع مختلفة، فيما اندلعت مواجهات مع الفلسطينيين دون تسجيل إصابات أو اعتقالات، وفق ما أفادت به مصادر محلية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عدة بلدات وقرى في الضفة الغربية، حيث شهدت مواجهات وإجراءات عسكرية متصاعدة ضد الفلسطينيين.

في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة بعدة آليات عسكرية وسط إطلاق الرصاص الحي، ونشرت قناصتها في مواقع مختلفة، فيما اندلعت مواجهات مع الفلسطينيين دون تسجيل إصابات أو اعتقالات، وفق ما أفادت به مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واقتحمت كذلك قوات الاحتلال قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، مرتين خلال الجمعة، حيث أطلقت قنابل الصوت تجاه المنازل والسكان، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر لـ"وفا" أن القوات احتجزت في وقت سابق شابين، اعتدت عليهما بالضرب وأصابتهما برضوض قبل الإفراج عنهما.

وشهدت بلدة دير دبوان شرق رام الله اقتحامًا مماثلًا من قبل قوات الاحتلال، حيث سيرت آلياتها العسكرية داخل الشوارع وانسحبت لاحقًا دون تسجيل اعتقالات. وفي وقت سابق، داهمت القوات قرية برقا شرق رام الله، واعتقلت الطفل أمير معطان (14 عامًا) واحتجزت طفلًا آخر قبل إطلاق سراحه.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أم صفا شمال غرب رام الله بعد صلاة الجمعة، وأغلقت حركة التنقل داخلها، وفتشت المركبات، كما اعتلى الجنود سطح أحد المنازل وسط القرية.