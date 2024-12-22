في اشتباكات مع كتيبة جنين: أمن السلطة يعلن مقتل عنصر وإصابة آخرين

اشتباكات بين أمن السلطة و"كتيبة جنين" تسفر عن مقتل ضابط وإصابة عسكريين، بحسب ما أعلن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني، وسط تصاعد التوتر في المخيم.

أعلنت قوى الأمن الفلسطينية، اليوم الأحد، مقتل المساعد أول ساهر فاروق جمعة ارحيل وإصابة عنصرين آخرين في أجهزة الأمن، أثناء تبادل لإطلاق نار مع من وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون" في جنين.

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وأفادت مصادر محلية إلى أن ارحيل، التابع للحرس الرئاسي، قتل خلال اشتباكات مسلحة مع "كتيبة جنين" في المخيم، ووفقا للمصادر، فإن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عنصرين أحدهما بجراح خطيرة.

وتشهد مدينة ومخيم جنين منذ نحو عشرة أيام حملة أمنية مكثفة تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ضد من تسميهم بالخارجين عن القانون.

ساهر فاروق جمعة ارحيل

وقال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني، أنور رجب، إن هذه الحادثة "لن تزيد قوى الأمن إلا إصرارًا على ملاحقة الخارجين على القانون وفرض سيادة القانون".

ودعا رجب المواطنين إلى "التعاون" مع الأجهزة أمن السلطة الفلسطينية لمواجهة من وصفهم بـ"الفئة الضالة التي تعبث بأمن الوطن واستقراره".

وأشار إلى أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة عنصرين آخرين من أفراد الأجهزة الأمنية، وهما يتلقيان العلاج اللازم، وأضاف أن الجهات المعنية تعمل على تقديم المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة.