اشتباكات متواصلة في جنين: مقتل والد وابنه برصاص أجهزة السلطة ومقتل عنصر أمن فلسطيني

أفادت مصادر محلية، بإصابة 3 أشخاص في مخيم جنين جراء الاشتباكات المستمرة داخله، قبل أن تعلن مقتل أب وابنه، وإصابة ابنته بجراح؛ القتيلان هما محمود الجلقموسي، ونجله الفتى قسم محمود الجلقموسي.

قُتل شخص وابنه برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إثر عمليّتها الأمنية المستمرّة في جنين، والتي أسفرت كذلك عن مقتل ضابط في أجهزة الأمن الفلسطينية، هو السادس الذي يُقتل من الأجهزة الأمنية في عمليتها، بحسب ما أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة 3 أشخاص في مخيم جنين، جرّاء الاشتباكات المستمرة داخله، قبل أن تعلن مقتل أب وابنه، وإصابة ابنته بجراح.

وذكرت أن القتيلين هما محمود الجلقموسي، ونجله الفتى قسم محمود الجلقموسي.

القتيلان في جنين الأب وابنه

ونعى الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني، أنور رجب، "الرائد رشيد شقو، مرتب جهاز المخابرات العامة، ابن مدينة نابلس، الذي ارتقى صباح اليوم الجمعة في حادث عرضي أثناء تأدية واجبه الوطني في مخيم جنين".

عنصر الأمن القتيل، الجمعة

ووفق معطيات وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد وصل عدد القتلى من أجهزة الأمن، "خلال الحملة الأمنية المتواصلة في مدينة جنين ومخيمها، منذ الـ14 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى 6... هم: الرائد حسين أحمد حسن نصار (مرتب حرس الرئيس)، الملازم أول ابراهيم جمعة القدومي (من مرتبات جهاز الأمن الوقائي)، النقيب حسن نادر عبد الله (مرتب جهاز المخابرات العامة)، رقيب أول مهران قادوس (مرتب الشرطة الفلسطينية)، مساعد أول ساهر فاروق جمعة ارحيل (مرتب الحرس الرئاسي)".