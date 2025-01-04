الخليل: إصابة فتى برصاص الاحتلال في بيت أمر

أسفرت مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت أمر شمالي الخليل، عن إصابة فتى (16 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ.

أصيب فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت في بلدة بيت أمر شمالي محافظة الخليل.

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وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقمه نقلت إلى المستشفى طفلا (16 عاما) من بلدة بيت أمر مصابا بالرصاص الحي في الفخذ.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر بالبلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة فتى بالرصاص الحي وعشرات المواطنين بحالات اختناق.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مساء السبت قريتي برقة والمغير شرقي محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين من دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وأضافت أن مستوطنين حاولوا اقتحام القريتين قبل أن يقتحمها جنود الاحتلال. يذكر أن عددا من المستوطنين أحرقوا في وقت سابق اليوم غرفة زراعية بين قريتي المغير وأبو فلاح المجاورة لها.

وأغلقت قوات الاحتلال طريق عقبة حسنة عند مدخل قرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على طريق عقبة حسنة في منطقة الشرفا، ومنعت مرور المركبات ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.

وفي وقت سابق السبت، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوبي نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وداهمت عدة أحياء فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.