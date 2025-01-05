إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن المصابين نقلا إلى "مستشفى رفيديا" في نابلس، حيث وصفت حالتهما بـ"المستقرة"، مشيرة إلى أنهما أصيبا في الأطراف السفلية.

أصيب فلسطينيان، مساء الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن المصابين نقلا إلى "مستشفى رفيديا" في نابلس، حيث وصفت حالتهما بـ"المستقرة"، مشيرة إلى أنهما أصيبا في الأطراف السفلية.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي منطقة "خلة العامود" شرق نابلس، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة مواطنين.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 837 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.