مستوطنون يقتحمون بلدة حجة شرق قلقيلية ويحرقون مركبات

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم، الإثنين، قرية حجة شرق قلقيلية، وأحرقت مركبات للمواطنين في هجوم إرهابي على البلدة الفلسطينية.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المنطقة الشرقية من القرية، وأحرقت مركبة تعود إلى المواطن رائد بصلات.
وتجمع مستوطنون عند الإشارة الضوئية على مفترق قرية الفندق شرق قلقيلية، وعلى امتداد الشارع الواصل إلى قرى جينصافوط وإماتين وفرعتا شرقا.
مستوطنون يهاجمون قرية #حجة شرق قلقيلية ويحرقون مركبات لأهال. pic.twitter.com/sbJukPkkAq— موقع عرب 48 (@arab48website) January 6, 2025
وجاء ذلك في ما وفّر جيش الاحتلال الإسرائيلي الحماية للمستوطنين خلال اعتداءاتهم.
وتشهد محافظة قلقيلية منذ صباح الإثنين، تشديدات عسكرية إسرائيلية تمثلت بنصب حواجز وإغلاق الطرق واقتحامات ومداهمات لقوات الاحتلال واعتداءات للمستوطنين.
هذا وهاجم مستوطنون، مساء الإثنين، مركبات المواطنين قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وقال مصدر محلي إن مجموعة من المستوطنين تجمعوا قرب دوار تقوع على المدخل الغربي.
وأفاد بأن المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين المارة على الشارع الرئيس، حيث قاموا برشقها بالحجارة، دون أن يُبلغ عن إصابات.
وفي اعتداء آخر، أقدم مستوطنون مساء الإثنين، على إحراق غرفة زراعية في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، بحسب ما ذكرت مصادر محلية.
وأفادت مصادر أمنية بأن المستوطنين هاجموا أطراف البلدة وأشعلوا النار في غرفة زراعية تعود لأحد المواطنين من البلدة، دون أن يتم تسجيل إصابات.
وفي وقت سابق الإثنين، قتل 3 إسرائيليين أحدهم عنصر في شرطة الاحتلال، وأصيب آخرون في عملية إطلاق النار استهدفت حافلة ومركبات للمستوطنين بالقرب من قرية الفندق.
وبموازاة حرب الإبادة على غزة صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد نحو 838 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700 آخرين.
اقرأ/ي أيضًا | الجيش الإسرائيلي يقر باستخدام سيارة إسعاف في عدوانه على مخيم بلاطة
التعليقات