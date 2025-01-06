مستوطنون يقتحمون بلدة حجة شرق قلقيلية ويحرقون مركبات

المستوطنون ينفلتون في الضفة الغربية المحتلة بحماية قوات الاحتلال: يحرقون مركبات في حجة قرب قلقيلية وكذلك غرفة زراعية في ترمسعيا قرب رام الله، ويهاجمون مركبات الفلسطينيين قرب بلدة تقوع قرب بيت لحم.

من موقع العدوان على قرية حجة قرب قلقيلية (تصوير شاشة)

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم، الإثنين، قرية حجة شرق قلقيلية، وأحرقت مركبات للمواطنين في هجوم إرهابي على البلدة الفلسطينية.

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وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المنطقة الشرقية من القرية، وأحرقت مركبة تعود إلى المواطن رائد بصلات.

وتجمع مستوطنون عند الإشارة الضوئية على مفترق قرية الفندق شرق قلقيلية، وعلى امتداد الشارع الواصل إلى قرى جينصافوط وإماتين وفرعتا شرقا.

مستوطنون يهاجمون قرية #حجة شرق قلقيلية ويحرقون مركبات لأهال. pic.twitter.com/sbJukPkkAq — موقع عرب 48 (@arab48website) January 6, 2025

وجاء ذلك في ما وفّر جيش الاحتلال الإسرائيلي الحماية للمستوطنين خلال اعتداءاتهم.

وتشهد محافظة قلقيلية منذ صباح الإثنين، تشديدات عسكرية إسرائيلية تمثلت بنصب حواجز وإغلاق الطرق واقتحامات ومداهمات لقوات الاحتلال واعتداءات للمستوطنين.

هذا وهاجم مستوطنون، مساء الإثنين، مركبات المواطنين قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وقال مصدر محلي إن مجموعة من المستوطنين تجمعوا قرب دوار تقوع على المدخل الغربي.

وأفاد بأن المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين المارة على الشارع الرئيس، حيث قاموا برشقها بالحجارة، دون أن يُبلغ عن إصابات.