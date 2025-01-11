اعتداءات المستوطنين تتواصل في الأغوار الشمالية

"عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفًا و420 مستوطنًا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".

نفذ مستوطنون سلسلة اعتداءات في منطقة الأغوار شمالي الضفة الغربية المحتلة، شملت مهاجمة مزارعين وقطع أشجار زيتون وإقامة بؤرة استيطانية.

مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية معتز بشارات، أفاد في تصريحات للإعلام، الجمعة، بأن "مستوطنين بحماية جيش الاحتلال، هاجموا المزارعين في سهل أم لقبا، بالأغوار الشمالية، أثناء حراثة أراضيهم، وطردوهم منها"، وأن جيش الاحتلال "أبلغ المزارعين أن المنطقة عسكرية مغلقة".

وأوضح أن "مستوطنين قاموا بإنشاء بؤرة استيطانية على أراضي (منطقة) الفارسية خلة خضر، بالأغوار الشمالية" و"أقاموا خيمة على التلة الواقعة إلى الشرق من تجمع (سكاني) الفارسية خلة خضر".

وتعد إقامة خيمة أو بيت متنقل (كرفان) وسيلة ينتهجها المستوطنون بمناطق متفرقة بالضفة، كخطوة أولى لإقامة بؤرة استيطانية مكانها، ثم توسعتها شيئا فشيئًا، على حساب أراضي الأهالي المجاورة.

كما أشار بشارات، إلى أن "مجموعة مستوطنين حطّموا أشجار زيتون في قرية بردلا بالأغوار، تعود للمزارع سلطان راشد صوافطة".

يذكر، في السياق، أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أفادت، مطلع الأسبوع الماضي، بأن المستوطنين نفذوا 2971 انتهاكًا بالضفة الغربية خلال 2024، أدت لاستشهاد 10 فلسطينيين وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة.

كما لفتت الهيئة إلى أن "عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفًا و420 مستوطنًا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".

وبحسب معطيات رسمية فلسطينية، أسفر الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى استشهاد 847 فلسطينيًا، وإصابة نحو 6 آلاف و700 آخرين.

بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.