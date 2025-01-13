الضفة: اعتداءات مستمرة للمستوطنين وتصاعد وتيرة الاستيطان الرعوي

تصاعدت وتيرة الاستيطان الرعوي في الآونة الأخيرة في محاولة لتهجير الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني.

قطع مستوطنون أشتال زيتون في أراض ببلدة نحالين غرب بيت لحم، وذلك مع استمرار تصاعد اعتداءات المستوطنين ووتيرة الاستيطان الرعوي في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

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وقال حسين شكارنة وهو أحد المتضررين، إنه تفاجأ اليوم عند دخوله الأرض التي يملكها هو وابن عمه علي شكارنة في منطقة عين فارس غرب البلدة الواقعة بين مستوطنة "بيتار عيليت" وقريتي واد فوكين والجبعة، بقطع المستوطنين 200 شتلة زيتون.

وذكر رئيس مجلس بلدي نحالين، جمال نجاجرة، أن "مجموعة من المستوطنين أقامت في منطقة عين فارس بؤرة استيطانية رعوية، إذ نصبوا بركسين كبيرين لتربية المواشي".

وأشار إلى أن هذه الخطوات ستحرم المواطنين من أرضهم البالغة مساحتها حوالي 2000 دونم، لافتا إلى أن المنطقة المذكورة تعرضت لاعتداءات متكررة من مستوطني "بيتار عيليت"، تمثلت في ضخ المياه العادمة ما أدى إلى تلف المزروعات وتلوث المياه.

إلى ذلك، جرف مستوطنون الطريق الرئيس الواصل إلى 5 قرى جنوب نابلس.

وقال نائب رئيس بلدية قبلان، عبد الرحمن عابد، إن "آليات تابعة للمستوطنين جرفت الطريق البديل الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس، ويخدم قرى قبلان ويتما وجوريش وتلفيت وجالود وقريوت".

وأضاف أن "الاحتلال أغلق الطريق بالسواتر التربية بعد العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأخطر بوقف العمل في 25 محلا تجاريا على طول الطريق المذكور، وأجرى أعمال تجريف وتوسعة لمستوطنة ’رحاليم’ القريبة من الطريق".

وأشار عابد إلى أن تلك الطريق كانت تستخدم طريقا بديلة لخط نابلس – رام الله – القدس، عندما يتم إغلاق الطريق الرئيس المار قرب قريتي الساوية واللبن الشرقية.

كما رعى مستوطنون أغنامهم في أراضي الفلسطينيين بمسافر يطا جنوب الخليل، وأقدمت مجموعة أخرى على تصوير مساكن المواطنين بشعب البطم بالمنطقة.

يذكر أن وتيرة الاستيطان الرعوي تصاعدت في الآونة الأخيرة في محاولة لتهجير الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ المستوطنون أكثر من 2971 انتهاكا بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين خلال العام الماضي 2024.

كما تسبب المستوطنون بإشعال 373 حريقا في الممتلكات والحقول في محافظات نابلس ورام الله وجنين وطولكرم، واقتلاع وتخريب 14,212 شجرة منها 10,459 شجرة زيتون.