إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال الخضر وتنكيل واعتقال العشرات في عزون

أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، قد اعتقلت أكثر من 60 شخصا، خلال اقتحام بلدة عزون؛ وأظهرت صور من المكان، تنكيل عناصر بالجيش الإسرائيلي بالمحتجزين، إذ أُجبروا على النزول على الأرض، بتهديد السلاح.

أصيب العديد من الأهالي بجروح واختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيليّ، مساء الإثنين، بلدة الخضر جنوب بيت لحم؛ كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة عزون شرق قلقيلية، حيث نكّلت واعتقلت العشرات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عزون من مدخلها الشمالي الرئيسي، واعتقلت عشرات الشبان، كما داهمت بناية سكنية.

وأظهرت صور من المكان، تنكيل عناصر بالجيش الإسرائيلي بالمحتجزين، إذ أُجبروا على النزول على الأرض تحت تهديد السلاح، فيما تم احتجاز آخرين ونقلهم في طابور.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، قد اعتقلت أكثر من 60 شخصا، خلال اقتحام بلدة عزون.

وفي سياق ذي صلة، أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في بيت لحم، عبد الحليم جعافرة، بإصابة شاب (33 عاما) بقنبلة صوت في الوجه، أحدثت له جرحا، نقل على إثره إلى إحدى مستشفيات بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر، وتمركزت في منطقة "البوابة" على الشارع الرئيس القدس - الخليل.

وأطلقت قوات قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بالاختناق.

ونشرت قوات الاحتلال دوريات راجلة في حارة دار صلاح، ولاحقت الشبان وسط إطلاق الغاز السام والصوت.