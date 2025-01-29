الاحتلال يهدم 10 منازل ومطعما ومصلى في الضفة والقدس

في أريحا، هدمت سلطات الاحتلال 5 منازل مأهولة وعدة أسوار في قرية الديوك التحتا، عرف من أصحابها علي كعابنة وسعد خواجا.

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، 10 منازل ومطعما ومصلى في محافظات الخليل وأريحا وسلفيت وبيت لحم والقدس.

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وفي الخليل، هدمت آليات الاحتلال 4 منازل دون سابق إنذار بجميع أثاثها ومحتوياتها تعود للمواطن محمد اقطيل في خلة طه بالقرب من بلدة دير سامت، تبلغ مساحة كل منها 100 متر مربع بحجة البناء ضمن المناطق المصنفة "ج".

وأجبرت قوات الاحتلال عائلة نجله المكونة من 9 أفراد على إخلائه قسرا منذ العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومنعتها من الرجوع إليه ما أجبرها على الإقامة في منزل للعائلة في قرية خرسا.

وفي أريحا، هدمت سلطات الاحتلال 5 منازل مأهولة وعدة أسوار في قرية الديوك التحتا، عرف من أصحابها علي كعابنة وسعد خواجا.

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال مطعما بمنطقة المخرور في بيت جالا، الذي شيّد قبل 5 سنوات على مساحة 3 دونمات، ويعود للمواطن المقدسي محمود علي موسى صري بحجة عدم الترخيص، وسط تجريف الأرض واقتلاع العشرات من أشجار الزيتون المعمرة وهدم سلاسل حجرية تقدر أعمارها بأكثر من 100 عام.

وفي سلفيت، هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا منذ 5 سنوات في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، تعود ملكيته للمواطن جواد يعقوب هدروس، وتبلغ مساحته نحو 150 مترا مربعا.

يشار إلى أن الاحتلال هدم خلال الشهور القليلة الماضية نحو 10 منازل وبركسات في بلدة دير بلوط، واقتلع نحو 50 شجرة زيتون.

وفي القدس المحتلة، هدمت طواقم بلدية الاحتلال مصلى التقوى في قرية صور باهر.

ورصد تقرير محافظة القدس، أنه خلال عام 2024، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس 380 عملية هدم وتجريف، منها 92 عملية هدم ذاتي قسري و259 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى 29 عملية تجريف.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد أصدرت سلطات الاحتلال العام الماضي 903 إخطارات بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، تركز توزيعا في محافظات: الخليل بـ180 إخطارا، وأريحا والأغوار بـ140 إخطارا، ثم بيت لحم بـ126 إخطارا، تخللها إصدار 20 إخطارا تستهدف برية بيت لحم الشرقية.

وخلال العام الماضي، نفذت سلطات الاحتلال ما مجموعه 684 عملية هدم، هدمت خلالها 903 منشآت في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء ذلك 4332 شخصا، منهم 2320 طفلا.

وتركزت عمليات الهدم في محافظات القدس بـ190 عملية هدم، ثم محافظة الخليل بـ172 عملية هدم، ومحافظة بيت لحم بـ68 عملية هدم.