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مستوطنون يستولون على منزلين بسلوان واعتقال 6 مقدسيين

تاريخ النشر: 08/04/2018 - 10:17

مستوطنون يستولون على منزلين بسلوان واعتقال 6 مقدسيين
(نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

استولى مستوطنون صباح اليوم الأحد، على منزلين فلسطينيين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن مستوطنين من جمعية "عطيرات كوهنيم" الاستيطانية استولوا على منزلين في حارة بطن الهوى في سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى.

ورافق عناصر من شرطة الاحتلال ا المستوطنين لدى دخولهم المنزلين.

وتزعم الجمعية الاستيطانية أن يهودا امتلكوا الأرض التي أقيم عليها المنزلان ومنازل أخرى منذ العام 1899، وبالتالي يطالبون باسترجاع الأرض ومصادرة ما عليها من منازل فلسطينية.

وتم في الأشهر الماضية الاستيلاء على منزل في المنطقة، وهناك العديد من المنازل الأخرى المهددة بالمصادرة الآن.

وتنشط جمعية "عطيرات كوهنيم" في الاستيلاء على منازل فلسطينيين في مناطق البلدة القديمة وسلوان والطور والصوانة الواقعة شرقي مدينة القدس.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، 6 مواطنين من مدينة القدس المحتلة، بينهم طفلان.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أمير خلدون مصطفى، وأحمد عامر محمود، ومحمد أيمن عبيد، بعد دهم منازلهم في بلدة العيساوية.

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين منير داري (15 عاما)، وفهد أيمن القيسي (17 عاما)، والفتى مجد حاتم شلالدة (18 عاما)، وحولتهم للتحقيق في مركز "المسكوبية" غرب القدس.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#القدس
#سلوان
#العيساوية
#اعتقال
#مستوطنون
#استيلاء

من عرب 48

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