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وزير خارجية لوكسمبورج: الاعتراف بفلسطين ردًا على الإعلان الأميركي

تاريخ النشر: 21/11/2019 - 06:14

وزير خارجية لوكسمبورج: الاعتراف بفلسطين ردًا على الإعلان الأميركي
وزير خارجية لوكسمبورج والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيف)
عرب ٤٨/ وكالات

قال وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسلبورن، أمس الأربعاء، إن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية، بعدما عبرت الولايات المتحدة عن دعمها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أسلبورن في حديث لوكالة "رويترز" أن "الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفًا ولا تفويضًا مفتوحًا، وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته... ليس المقصود منه مناهضة إسرائيل"، لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الإثنين الماضي، تخلي واشنطن عن موقفها بأن المستوطنات ”تخالف القانون الدولي، في تراجع عن موقف اتخذه الرئيس الأميركي جيمي كارتر عام 1978.

وعقب الإعلان، قال الاتحاد الأوروبي إنه لا يزال يعتقد بأن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وفقا للقانون الدولي.

وانتقدت خمس دول أوروبية، أمس الأربعاء، في الأمم المتّحدة قرار الولايات المتحدة عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيليّة معارضةً للقانون الدولي، غير أنّ هذه الدول لم تذكر واشنطن مباشرة.

وفي بيان مشترك، قالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتّحدة وبلجيكا وبولندا، وجميعها أعضاء حاليًا في مجلس الأمن الدولي، إنّ "موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، واضح ولم يتغيّر".

واعتبرت أنّ "كلّ نشاط استيطاني هو غير قانونيّ بموجب القانون الدولي، ويُقوّض قابليّة حلّ الدولتين وأفق السلام الدائم". وأضافت الدول الخمس قبل اجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط: "ندعو إسرائيل إلى وقف كلّ الأنشطة الاستيطانيّة...".

وأعلنت جامعة الدول العربيّة في بيان، أمس الأربعاء/ أنّه تقرّر عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجيّة العرب، الإثنين المقبل، في القاهرة للبحث في "التطوّر الخطير لموقف الإدارة الأميركيّة بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلّة عام 1967".

 


#لوكسمبورج
#فلسطين
#الاتحاد الأوروبي
#جان أسلبورن
#الاستيطان

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