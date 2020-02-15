"أمازون" في خدمة الاحتلال

أجرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تحقيقًا موسعًا، عن شركة التجارة الإلكترونيّة الأولى عالميًا "أمازون"، وكشفت من خلاله عن مدى تقارب الشركة من المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربيّة.

وكشف التقرير، أن شركة أمازون تقدم الشحن المجاني إلى جميع المستوطنات الإسرائيلية، ولكنها لا تقدم نفس الخدمة المجانية للفلسطينيين إلا إذا أدرجوا "إسرائيل" بلدهم خلال إتمام عمليّة التسجيل للشراء.

وأوضحت الصحيفة خلال تحقيقها في الضفة الغربيّة، أن الشحن المجاني يشمل الطلبيات التي تتجاوز 49 دولارًا، مشيرة إلى أن الشركة بدأت نشاطها هناك في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

واشترطت أمازون، أن تقدم نفس الخدمة المجانية للفلسطينيين، في حال ذكروا أنهم يعيشون في "إسرائيل"، وفي حال اختار الزبائن الفلسطينيون، فلسطين عنوانهم، يخضعون لرسوم الشحن التي تزيد عن 24 دولارًا.

وقال الناطق باسم أمازون، نيك كابلين، إنه "إذا أدخل زبون فلسطيني عنوانه واختار إسرائيل كدولة، يمكنه الحصول على شحن مجاني من خلال نفس العرض الترويجي".

ووجهت منظمات حقوق الإنسان، انتقادات شديدة لهذه المعاملة التمييزية معتبرة أن سياسة أمازون تمثل تمييزًا واضحًا بين العملاء المحتملين بسبب جنسيتهم وأماكن تواجدهم.